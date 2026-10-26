Confirman viajes del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú; ‘me llena de alegría’

El papa León XIV confirmó su próximo viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, una visita que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026 y que mantiene su calendario después de la evaluación de su estado de salud.

Me llena de alegría”, expresó el pontífice en un mensaje publicado en su cuenta de X, en referencia a la posibilidad de visitar los tres países sudamericanos.

La confirmación fue acompañada por un comunicado de la Santa Sede, fechado el 26 de octubre, en el que se informó que los resultados de los exámenes médicos no representan un impedimento para realizar el recorrido. El anuncio despeja las dudas sobre la continuidad de la agenda y permite avanzar con los preparativos de la visita papal.

En su comunicado, la Santa Sede señaló que, tras evaluar la situación clínica del Pontífice y los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio, no se identificaron contraindicaciones para emprender el viaje.

Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, indicó el Vaticano.

La institución también destacó el seguimiento de las recomendaciones médicas por parte del pontífice.

El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, añadió el comunicado.

El Vaticano confirmó además que el recorrido se realizará conforme al programa publicado anteriormente. La agenda oficial contempla actividades religiosas, encuentros con autoridades políticas y reuniones con representantes de la sociedad civil.

¿Cuándo viajará el papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú?

El viaje apostólico comenzará el 6 de noviembre en Montevideo y concluirá el 17 de noviembre, con el regreso del pontífice a Roma. El itinerario oficial de la Santa Sede incluye las siguientes ciudades:

Uruguay, del 6 al 8 de noviembre: Montevideo, Paysandú y Florida.

Argentina, del 8 al 11 de noviembre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Perú, del 11 al 17 de noviembre: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El programa incluye celebraciones eucarísticas, encuentros con obispos y representantes de comunidades religiosas, reuniones con autoridades nacionales y actividades con jóvenes, universitarios y comunidades locales. La agenda completa está disponible en el programa oficial del viaje apostólico publicado por el Vaticano.

La visita tendrá especial relevancia para las comunidades católicas de los tres países, que recibirán al pontífice en distintas ciudades y participarán en las actividades previstas durante su estancia.

León XIV agradece las muestras de apoyo

El comunicado de la Santa Sede también destacó el respaldo recibido por el Papa durante su recuperación y reconoció la atención del personal sanitario que lo ha acompañado.

“El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”, señaló el Vaticano.

Por su parte, el doctor Luigi Carbone confirmó que la evolución posoperatoria continúa de manera favorable.

“El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica”, precisó el comunicado.

La Santa Sede no anunció cambios en el calendario del viaje y reiteró que la visita a América Latina se mantiene conforme a lo previsto.

Actividades religiosas y encuentros institucionales

Además de las celebraciones litúrgicas, el viaje de León XIV contempla reuniones con jefes de Estado, representantes diplomáticos, integrantes de la sociedad civil y comunidades eclesiásticas.

En Uruguay, el programa incluye actividades en Montevideo y Paysandú, así como una visita a Florida. En Argentina, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Posteriormente, en Perú, visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde se han programado encuentros con fieles, misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

La gira permitirá al Papa encontrarse con comunidades de distintas regiones y abordar temas relacionados con la vida de la Iglesia, la educación, la realidad social y los desafíos de las poblaciones locales.

Con el aval médico confirmado por el Vaticano, los preparativos continúan para una visita que reunirá actividades pastorales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas en tres países sudamericanos.