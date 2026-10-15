Condenan a mexicano por liderar red de tráfico de personas en frontera de Estados Unidos con Canadá

Edgar Sánchez-Solis, de 27 años, fue condenado a cinco años de prisión por su participación en una conspiración internacional de tráfico de personas que operaba en la frontera norte de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales, Sánchez-Solis encabezó una organización que, entre diciembre de 2022 y abril de 2025, introdujo ilegalmente a cientos de extranjeros al país. Una vez que cruzaban la frontera, la red contrataba conductores para trasladarlos hacia el interior de Estados Unidos.

El acusado participaba directamente en las operaciones y coordinaba las actividades con otros integrantes de la organización. Las personas traficadas pagaban miles de dólares por el traslado y, en algunos casos, posteriormente trabajaban para la misma red para cubrir sus propias deudas.

Uno de los hechos documentados ocurrió en mayo de 2023, cuando una camioneta que transportaba migrantes estuvo involucrada en una persecución con la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Debido al riesgo para el público, los agentes tuvieron que suspender la persecución. Las autoridades finalmente utilizaron un dispositivo para desinflar los neumáticos del vehículo, cuyo conductor no se había detenido.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Sánchez-Solis se benefició de un esquema que comprometió la seguridad de la frontera norte y puso en peligro tanto a los migrantes como a los agentes del orden.

Por su parte, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reiteró su compromiso de desmantelar las redes criminales dedicadas al tráfico de personas, en coordinación con la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Otros tres mexicanos esperan sentencia

Sánchez-Solis se declaró culpable el 7 de mayo de un cargo de conspiración para cometer tráfico ilícito de personas y cinco cargos relacionados con el tráfico de migrantes con fines comerciales y lucro personal.

En el mismo caso fueron acusados Ignacio Díaz-Pérez, de 37 años; Samuel Díaz-Pérez, de 27, y Salvador Díaz-Díaz, de 34. Los tres mexicanos tienen prevista su sentencia para el 23 de noviembre.

Ignacio y Samuel Díaz-Pérez se declararon culpables de un cargo de conspiración y seis cargos de tráfico ilícito de personas con fines de lucro. Salvador Díaz-Díaz admitió su responsabilidad en un cargo de conspiración y cinco cargos de tráfico con fines lucrativos.