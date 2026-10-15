Trump reafirma que cárteles controlan México; advierte que no ha iniciado el ataque total por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que ha abordado el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según dijo, no está de acuerdo con sus declaraciones.

Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump defendió la campaña militar estadounidense contra embarcaciones que, según su gobierno, transportan drogas por vía marítima. También advirtió que todavía no ha iniciado un “ataque total por tierra” contra los grupos criminales.

Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, afirmó.

Añadió que México debería actuar contra estas organizaciones, aunque sostuvo que actualmente no tiene la capacidad para hacerlo.

Defiende ataques contra embarcaciones

Trump imitó el sonido de misiles que impactan contra las presuntas narcolanchas y aseguró que no siente compasión por las personas que viajan en ellas, al argumentar que cada embarcación contribuye a la muerte de miles de personas por el consumo de fentanilo.

En tono de broma, comentó que, debido a estos operativos, “ya nadie sale a pescar”. Las acciones militares han enfrentado críticas por denuncias de que los ataques han causado muertes extrajudiciales de pescadores.

El mandatario ha sostenido en otras ocasiones que las organizaciones criminales tienen el control de territorio mexicano. Durante su discurso de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó a México como “el epicentro” del narcotráfico.

Sheinbaum rechaza operaciones militares de EU en México

Las declaraciones se producen en medio de la presión de Trump para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio dirigidas contra los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha opuesto a esa posibilidad al considerar que una intervención de ese tipo vulneraría la soberanía nacional.