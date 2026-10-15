Estados Unidos sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba; señala vínculos con Irán

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), de propiedad estatal cubana, por sus operaciones en el sector financiero de Cuba y sus vínculos con el Banco Karafarin de Irán, institución sancionada por Washington en 2020.

La medida fue anunciada por la administración del presidente Donald Trump, que acusa al gobierno cubano de facilitar la presencia e influencia de actores considerados hostiles a los intereses estadounidenses en la región.

De acuerdo con el comunicado, BICSA ha prestado servicios al Banco Karafarin desde al menos 2022. La sanción se impuso al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que permite aplicar restricciones a entidades vinculadas con sectores de la economía cubana considerados relevantes para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Bloqueo de activos y restricciones financieras

Como consecuencia de la designación, los bienes y activos de BICSA que se encuentren en Estados Unidos, o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

Las restricciones también alcanzan a las entidades en las que una o varias personas sancionadas tengan, individual o conjuntamente, una participación de al menos 50 por ciento.

Además, se prohíben las transacciones de personas estadounidenses o sujetas a la jurisdicción de ese país con bienes o intereses de las entidades bloqueadas, salvo que exista una autorización o exención aplicable.

El gobierno estadounidense advirtió que las personas y las instituciones financieras extranjeras también podrían enfrentar sanciones si realizan determinadas operaciones con entidades designadas o participan en actividades comprendidas en las restricciones establecidas contra Cuba.

Washington endurece su postura hacia La Habana

La administración Trump sostuvo que las sanciones buscan limitar las conexiones financieras y de seguridad de Cuba con Irán y otros actores que considera una amenaza. También señaló que las medidas forman parte de una política orientada a presionar al gobierno cubano en materia de derechos humanos, Estado de derecho, libre empresa y democracia.

El comunicado destacó que las sanciones no tienen como objetivo final castigar, sino promover cambios en el comportamiento de las personas y entidades afectadas, por lo que su inclusión en las listas restrictivas puede revertirse conforme a la legislación estadounidense.