Condenan a líder de secta en Kenia a 200 años de prisión por la muerte de 190 niños

Un tribunal de Kenia condenó a Paul Mackenzie, líder de una secta religiosa apocalíptica, a 200 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de 190 menores de edad que fallecieron por inanición en el bosque de Shakahola, en uno de los casos más impactantes registrados en la historia reciente del país.

La sentencia fue dictada por la jueza Diana Kavedza, quien impuso 100 años de cárcel por asesinato mediante inanición y otros 100 años por homicidio directo.

De acuerdo con la acusación, Mackenzie dirigía una iglesia de carácter apocalíptico en una zona boscosa cercana a la ciudad costera de Malindi y convencía a sus seguidores de dejarse morir de hambre para llegar al cielo antes del fin del mundo.

Las investigaciones determinaron que tanto adultos como menores fueron sometidos a ayunos extremos. Además, colaboradores de la secta presuntamente vigilaban, amenazaban y golpeaban a las víctimas para garantizar el cumplimiento de las órdenes.

Hallaron centenares de cuerpos en fosas clandestinas

El caso conmocionó a Kenia en abril de 2023, cuando las autoridades comenzaron a descubrir cadáveres enterrados en el bosque de Shakahola.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, fueron recuperados al menos 448 cuerpos en distintas fosas y otros puntos del terreno.

Durante el juicio, sin embargo, únicamente se analizaron los casos de 190 menores y un adulto.

Las autoridades señalaron que algunos cuerpos fueron encontrados en letrinas improvisadas y otros habrían sido enterrados vivos.

Además de esta condena, Paul Mackenzie enfrenta otro proceso por la presunta muerte de 52 personas localizadas en una comunidad situada a unos 30 kilómetros de Shakahola.

El acusado se ha declarado inocente en ese expediente, que permanece abierto.

De confirmarse todas las acusaciones, el número total de víctimas relacionadas con la secta ascendería a alrededor de 500 personas.

Familiares afirman que la tragedia destruyó comunidades enteras

Entre quienes siguieron el proceso judicial se encuentra Stephen Mwiti, padre de seis niños fallecidos en Shakahola.

Según su testimonio, su esposa, posteriormente condenada como colaboradora de la secta, trasladó a los menores al lugar donde finalmente murieron de hambre.

Dan Mackenzie, hijo del líder religioso, señaló que también perdió familiares y amigos debido a las prácticas promovidas por la organización.

Con información de Reuters.