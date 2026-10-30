Christa Pike habla tras sobrevivir a una ejecución fallida en EU: “El dolor no es solo físico”

Christa Pike, la reclusa condenada a muerte que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, emitió su primera declaración pública desde el procedimiento fallido realizado en septiembre.

En un mensaje difundido por su equipo legal, Pike aseguró que continúa sufriendo secuelas físicas y emocionales tras haber sobrevivido a dos dosis del fármaco pentobarbital que la dejaron en estado crítico.

Desde aquella noche no ha habido un solo momento en el que no haya sentido dolor”, expresó.

La mujer, de 50 años, explicó que continúa experimentando molestias en distintas partes de su cuerpo y que aún enfrenta dificultades para hablar con normalidad.

Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar”, señaló en el comunicado.

Pike añadió que el sufrimiento no es únicamente físico, sino también emocional.

Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, afirmó.

Tras sobrevivir al procedimiento de ejecución, Pike permaneció hospitalizada en estado crítico durante varios días antes de ser dada de alta a finales del mes pasado.

Posteriormente fue trasladada nuevamente a la prisión donde ha permanecido durante las últimas tres décadas cumpliendo una condena por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

Sus abogados habían informado anteriormente que la reclusa desarrolló neumonía, presentó una fuerte inflamación en los brazos y sufrió problemas para tragar después del intento de ejecución.

Nunca imaginó una vida después de esa noche

En su declaración, Pike aseguró que nunca contempló la posibilidad de sobrevivir al procedimiento.

No había contemplado la vida más allá de aquella noche”, manifestó.

También criticó la forma en que se desarrolló la ejecución y aseguró que la situación ha afectado a numerosas personas involucradas en el caso.

Me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, expresó.

Hasta ahora, el Departamento Correccional de Tennessee no ha explicado públicamente qué provocó el fallo en la ejecución, aunque ha defendido el protocolo utilizado.

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones previstas para el resto del año y ordenó una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Consultado recientemente sobre la posibilidad de un nuevo intento de ejecución contra Pike, el mandatario indicó que la sentencia sigue vigente salvo que los tribunales determinen lo contrario.

Christa Pike tenía 18 años cuando fue condenada por participar junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, en el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años.

Su caso ha atraído atención internacional desde septiembre debido a que se considera uno de los pocos episodios documentados en los que una persona ha sobrevivido a un procedimiento de ejecución mediante inyección letal.

Además, Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.