Papa León XIV rechaza otorgar identidad legal y derechos a los agentes de inteligencia artificial

El papa León XIV se pronunció en contra de conceder derechos o una identidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial, al considerar que las consecuencias de sus acciones deben recaer en las personas responsables de desarrollarlos y utilizarlos.

Durante un encuentro con especialistas de la industria tecnológica en el Vaticano, dedicado a analizar los alcances de esta tecnología y la responsabilidad de científicos e instituciones públicas, el pontífice afirmó que las máquinas deben entenderse como instrumentos y no como personas.

El líder de la Iglesia católica argumentó que los sistemas de IA carecen de experiencias humanas, sensaciones y vínculos personales. Señaló que no experimentan emociones ni comprenden desde su propia vivencia conceptos como el amor, la amistad, el trabajo o la responsabilidad.

Riesgos de otorgar derechos a la IA

León XIV advirtió que algunas propuestas buscan reconocer derechos e incluso personalidad jurídica a estos sistemas. Sin embargo, consideró que esa posibilidad podría dificultar la identificación de los responsables cuando una aplicación tecnológica provoque perjuicios.

Según el papa, atribuir personalidad legal a la inteligencia artificial podría desplazar la responsabilidad de sus creadores y dejar a las personas afectadas frente a una entidad sin capacidad humana para responder por sus actos.

El papa ha insistido en distintas ocasiones en la importancia de establecer criterios éticos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

En mayo, al publicar su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, llamó a “desarmar” la IA para evitar que llegue a ejercer dominio sobre las personas.

Con información de AFP.