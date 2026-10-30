Pentágono destituye a general condecorado por filtrar información clasificada a periodistas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga al teniente general Brett Sylvia, recientemente destituido de un cargo clave en el Estado Mayor Conjunto, por presuntas filtraciones de información clasificada relacionada con Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros asuntos de seguridad nacional.

La destitución fue ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien removió a Sylvia de su puesto como jefe de Estrategia, Planes y Políticas del Estado Mayor Conjunto, una oficina encargada de coordinar la planificación militar para el presidente del Estado Mayor y para el presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios del Pentágono, la investigación se centra en acusaciones de que el general habría compartido información sensible con medios de comunicación.

Según la versión oficial, Sylvia fue sometido a varias pruebas de polígrafo relacionadas con la supuesta filtración de información clasificada y no habría superado tres de esos exámenes.

El Pentágono indicó además que el caso fue remitido al Departamento de Justicia para evaluar una posible acción legal adicional.

El portavoz principal del Departamento de Defensa, Sean Parnell, afirmó en redes sociales que la institución adoptó medidas de personal para proteger información delicada.

Aunque evitó mencionar directamente a Sylvia, señaló que las decisiones tomadas buscan resguardar la seguridad nacional y la integridad de la información clasificada.

Las autoridades no han explicado por qué el caso podría ser llevado ante tribunales civiles en lugar de ser procesado dentro del sistema de justicia militar.

Trump se pronuncia sobre el caso

Al ser cuestionado por periodistas, el presidente Donald Trump aseguró que su administración está actuando con firmeza contra las filtraciones de información.

Estamos buscando filtradores con mucha determinación”, declaró el mandatario.

Durante sus comentarios, Trump se refirió erróneamente al general como si fuera una mujer.

La controversia aumentó después de que el Estado Mayor Conjunto retirara un comunicado emitido inicialmente tras la salida de Sylvia.

En el mensaje original, la institución agradecía al militar y a su familia por 32 años de servicio a Estados Unidos.

Sin embargo, un día después el texto fue eliminado y reemplazado por una explicación en la que se señalaba que, tras una revisión adicional, el contenido no reflejaba adecuadamente todas las circunstancias relacionadas con su salida.

Antes de incorporarse al Estado Mayor Conjunto, Brett Sylvia fue comandante de la 101.ª División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky.

Su trayectoria incluye numerosas condecoraciones militares, entre ellas seis Medallas Estrella de Bronce, una de ellas por actos de valor, además de un Corazón Púrpura por heridas sufridas en combate.

Su biografía oficial fue retirada de internet tras el inicio de la investigación.