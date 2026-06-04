Comienza ejercicio multinacional de la OTAN en el mar Báltico

Las maniobras militares BALTOPS 2026 dieron inicio en el mar Báltico con la participación de seis mil soldados de la OTAN provenientes de 15 países, en lo que constituye el mayor ejercicio marítimo en esa región del noreste de Europa. La operación se prolongará hasta el 19 de junio y está dirigida por la Sexta Flota de Estados Unidos.

Según la OTAN, el entrenamiento se centra en guerra antisubmarina, operaciones anfibias y contramedidas contra minas, mientras que las Fuerzas Armadas de Alemania subrayaron que se trata de una “demostración de disuasión robusta”.

Rusia ha estado ingresando a territorio de la OTAN con drones. Reuters

El Ejército alemán explicó que las maniobras buscan garantizar la libertad de navegación en el mar Báltico y que el escenario está diseñado para responder a las necesidades operativas de defensa nacional y de la alianza. Además, se contempla la participación en operaciones internacionales, incluida la lucha contra el terrorismo en la zona marítima del Báltico.

La presencia de medios navales y aéreos es abundante y, según Alemania, la misión va más allá del mar Báltico: se trata de la protección conjunta de rutas marítimas estratégicas, desde la costa este de Estados Unidos hasta los países bálticos. Alemania, con unos 2,400 kilómetros de costa sumando el mar del Norte y el mar Báltico, juega un papel clave en este despliegue.

El mar Báltico como punto de tensión

El mar Báltico se ha convertido en un foco de la geopolítica europea desde el inicio de la guerra a gran escala lanzada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022. La región ha sido escenario de incidentes que afectaron infraestructura submarina europea y de recurrentes intercepciones de aviones militares rusos.

La realización de BALTOPS 2026 en este contexto refuerza el mensaje de la OTAN sobre su capacidad de respuesta y su compromiso con la seguridad de los países miembros y aliados en una zona considerada estratégica para el equilibrio militar en Europa.