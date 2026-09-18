Rusia bombardea Kiev y pone en alerta a Polonia; responde a presión económica

Rusia bombardeó durante la noche la capital de Ucrania y otras ciudades con misiles y drones, mientras Polonia, país vecino, movilizó aviones de combate tras un ataque ruso en el oeste de Ucrania.

Más de 20 personas resultaron heridas en los bombardeos nocturnos, ocurridos después de una serie de ataques realizados tras la aprobación de un importante proyecto de ley de sanciones contra Moscú por parte del Congreso de Estados Unidos.

Las sirenas sonaron el jueves en el este de Polonia y dos aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones después de que Rusia atacara el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia.

Polonia moviliza aviones tras ataque ruso

El ejército polaco afirmó que no se registró ninguna violación del espacio aéreo y señaló que los aviones militares concluyeron sus vuelos, luego de permanecer desplegados ante la situación registrada en la zona.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una legislación de sanciones y aranceles diseñada para endurecer la presión económica sobre Rusia por su invasión de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el proyecto de ley, junto con las medidas ya existentes, como una “herramienta extremadamente poderosa” que podría ayudar a obligar a Rusia a poner fin a la guerra.

El Kremlin declaró que las nuevas sanciones estadunidenses contra Rusia dificultarán un acuerdo de paz, en medio de los ataques registrados durante la noche en distintos puntos de Ucrania.

Rusia lanza misiles y drones contra Ucrania

El bombardeo nocturno ruso incluyó misiles de crucero antibuque Oniks, misiles balísticos, cuatro misiles de crucero y cerca de 160 drones, informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

En Kiev, el sonido de las sirenas y el estruendo de los sistemas de defensa aérea resonaron durante toda la noche, mientras el jueves se escucharon explosiones en la capital ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que 20 personas resultaron heridas en la capital, una de las zonas afectadas por los bombardeos nocturnos.

Ataque contra buque deja víctimas

Un ataque con drones rusos contra un buque con bandera de Tanzania que se dirigía a un puerto ucraniano causó la muerte del capitán y dejó heridos a tres tripulantes, según el Ministerio de Infraestructuras de Ucrania.

Además, hay seis heridos en el puerto de Odesa, en el mar Negro, y tres en Zaporiyia, en el sureste, donde Rusia atacó por cuarta vez en un mes una planta propiedad de Metinvest, el mayor fabricante de acero de Ucrania.

*mcam