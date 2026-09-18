Netanyahu arranca campaña electoral de Likud: “Debemos derrocar al régimen iraní”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio inicio este jueves a la campaña electoral de su partido Likud de cara a las elecciones legislativas de finales de octubre, con un discurso centrado en los desafíos de seguridad.

Netanyahu es criticado en Israel por el fracaso de su gobierno para impedir el ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por el grupo palestino Hamás, el más mortífero en la historia del país y que desencadenó la guerra en Gaza.

Netanyahu insistió en que él y su partido “son los únicos capaces de garantizar la seguridad de Israel”.

A continuación, enumeró las operaciones militares israelíes que se han llevado a cabo en Irán, Líbano, Siria y la Franja de Gaza desde 2023.

Netanyahu endurece discurso de seguridad

La misión debe completarse, debemos derrocar al régimen iraní y destruir totalmente a Hezbolá y a Hamás”, afirmó.

También acusó a sus rivales internos de querer hacer “concesiones territoriales”. “Tomamos territorio, en lugar de cederlo”, dijo al hablar de las tropas desplegadas en Líbano, Siria y Gaza.

Netanyahu, al frente del gobierno más derechista de la historia de Israel, tiene varios frentes de guerra abiertos, en Gaza, Líbano, Siria e Irán, mientras ha intensificado la colonización en Cisjordania ocupada con más asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional.

Las elecciones legislativas están previstas para el 27 de octubre y las encuestas de opinión indican que la contienda probablemente será reñida. El bloque de Netanyahu y sus aliados de la extrema derecha y los ultraortodoxos se enfrenta al de su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, apoyado por partidos de derecha e izquierda.

Tribunal prohíbe registrar quién votó

El Tribunal Superior de Justicia de Israel declaró ilegal, por unanimidad, la práctica mediante la que delegados de partidos políticos registran qué votantes ejercen su derecho al voto el día de las elecciones. Además, prohibió el uso de dichos datos y revocó una decisión previa de la Comisión Electoral Central.

No está permitido que los partidos transmitan información relativa al ejercicio del derecho al voto”, dijo la jueza Yael Willner.

La decisión, de cara a la jornada electoral y al desarrollo de la campaña, modifica las reglas que habían permitido a los partidos registrar quién había acudido a votar y utilizar esa información durante la jornada electoral. El fallo se produce a poco más de un mes de los comicios del 27 de octubre, en una campaña marcada por los temas de seguridad y por la disputa entre Netanyahu y Eisenkot.

Con información de AFP.

*mcam