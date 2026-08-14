Colombia recibe 200 millones de dólares del Banco Mundial tras el terremoto

Por Andrea Shalal

El Banco Mundial anunció este viernes que desembolsó 200 millones de dólares a Colombia para su respuesta de emergencia ante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país esta semana, dejando cientos de muertos, heridos y desaparecidos.

El organismo multilateral señaló que trabaja con el gobierno colombiano y con socios de desarrollo, instituciones financieras y el sector privado para atender las necesidades inmediatas, mientras se establecen las bases para la recuperación.

El banco informó que también puso en marcha una Evaluación Rápida Global de Daños por Terremotos (GRADE, por su sigla en inglés) para proporcionar al gobierno colombiano una evaluación temprana de los daños y las pérdidas económicas, y así ayudar a Bogotá a priorizar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción.

Especial

Según el banco, se están realizando esfuerzos para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluido el apoyo a la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas.

El terremoto derribó edificios de apartamentos y dañó viviendas, escuelas y hospitales en todo el oeste de Colombia.

Las autoridades informaron el viernes que 285 personas murieron, 3.975 resultaron heridas y 354 continúan desaparecidas.