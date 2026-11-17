46 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad, tras el choque de dos trenes de en las inmediaciones de la Estación Central de Praga, en República Checa. El ministro de Transportes, Iván Bednarik, calificó el hecho como grave.

La colisión a baja velocidad se registró a las 07:00 horas en un puente a pocos metros de la estación. De acuerdo con medios locales, los controladores no mencionaron que existiera una falla o advertencia previa.

En un comunicado en redes sociales, la policía local confirmó que las operaciones de rescate habían concluido a medio día y que había comenzado las investigaciones en el lugar en colaboración con inspectores ferroviarios.

El ministro Bednarik aseguró que, en este momento, la prioridad es atender a los afectados y agradeció la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor” comentó el ministro a Radio Praga.

Mientras tanto, la compañía estatal Ferrocarriles Checos, anunció que las operaciones tendrán complicaciones, especialmente en la circulación. Además, aseguraron que se indemnizará a todos los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales.