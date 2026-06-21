China impone controles de exportación sobre 10 empresas de EU

China impuso controles de exportación sobre 10 empresas estadunidenses, incluidas algunas de los sectores de defensa y minería de tierras raras, informó Pekín este lunes.

También prohibió a decenas de empresas estadunidenses participar en contrataciones públicas, en respuesta a una lista negra de Washington que incluye a compañías chinas.

Las medidas fueron adoptadas un mes después de la visita a China del presidente estadunidense, Donald Trump, en busca de estabilizar las tensas relaciones con su homólogo Xi Jinping.

Sin embargo, Estados Unidos divulgó poco después de esa visita una lista negra de 80 empresas chinas y sus filiales que, según Washington, apoyan al ejército chino, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

Los nuevos controles de exportación de China se aplican "en respuesta al acto atroz del gobierno de Estados Unidos de añadir empresas a su llamada 'lista de empresas militares chinas'", señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Agregó que las disposiciones buscan también "resguardar la seguridad nacional" china.

Entre las 10 entidades figuran Aveox, que tiene contratos aeroespaciales con las fuerzas armadas estadunidenses, y Oshkosh Defense, que fabrica vehículos militares.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas chino anunció una prohibición para que 46 empresas estadunidenses participen en contrataciones públicas en el país asiático, entre ellas Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing.

La lista negra estadunidense afecta a gigantes chinos como Alibaba, Baidu y BYD.