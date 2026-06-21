El ultraderechista De la Espriella, afín a Trump, es elegido presidente de Colombia

BOGOTÁ.— El polémico abogado penalista de tendencia ultraconservadora, Abelardo de la Espriella, se consagró este domingo como el nuevo presidente electo de Colombia tras imponerse en una reñida e histórica segunda vuelta electoral frente al senador de izquierda Iván Cepeda Castro.

De la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia el domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

En uno de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos sobre el senador Iván Cepeda (48,6%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99,5% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

De nacionalidad colombiana y estadunidense, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que significa un giro radical hacia la derecha con el recorte del tamaño del Estado y la construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década.

Según el preconteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99.4% de las mesas escrutadas, De la Espriella, postulado por el movimiento "Defensores de la Patria", obtuvo el 49.65% de los votos (aproximadamente 12.92 millones de sufragios), frente al 48.70% (cerca de 12.67 millones) alcanzado por Cepeda, abanderado de la coalición oficialista Pacto Histórico. La diferencia, inferior a un punto porcentual, consolida una tendencia irreversible que devuelve la conducción del país a la derecha.

Giro radical a la derecha y el "efecto Trump"

Con este resultado, Colombia experimenta un drástico viraje político tras cuatro años del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. De la Espriella, de 47 años, es un acérrimo defensor del libre mercado, la propiedad privada y la "mano dura" contra la criminalidad, bajo una retórica fuertemente influenciada por líderes internacionales como el estadunidense Donald Trump, el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.

El triunfo de De la Espriella —quien popularizó el pseudónimo de "El Tigre" durante la contienda— resuena con fuerza en el plano internacional debido a sus estrechos vínculos con la política norteamericana. El abogado penalista obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023, ha residido de manera intermitente en Miami y ha sido un activo donante de las facciones más conservadoras del Partido Republicano. Durante la recta final de la campaña, el propio Donald Trump le extendió un respaldo público explícito, prometiendo un fortalecimiento sin precedentes de la alianza bilateral si resultaba electo.

Del litigio mediático a la Casa de Nariño

Abelardo de la Espriella asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026 sin haber ocupado jamás un cargo de elección popular ni puestos en la administración pública. Su notoriedad pública se forjó a lo largo de las últimas dos décadas en las cortes de justicia, liderando una de las firmas de abogados más influyentes del país.

A lo largo de su carrera jurídica, representó a figuras de altísimo perfil mediático y político, entre ellos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a personas vinculadas con la captadora ilegal de dinero DMG, y en su momento, al empresario colombo-venezolano Álex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Acompañado en la fórmula vicepresidencial por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, De la Espriella gobernará el país sudamericano durante el periodo 2026-2030, con la promesa central de reestructurar el aparato estatal, combatir el narcotráfico con medidas de excepción y revertir las reformas sociales implementadas por la administración saliente.