Caso Plus Ultra: Juez imputa a hijas de Zapatero y a su secretaria

La investigación judicial que involucra al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo giro tras la decisión del magistrado instructor de incorporar como investigadas a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su histórica secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro de la causa que examina una presunta trama de tráfico de influencias, corrupción y posible fraude fiscal.

Según informó la justicia española, las hijas del exmandatario figuran como titulares de la sociedad Whathefav, una empresa de marketing que, de acuerdo con la investigación, habría desempeñado un papel relevante en operaciones bajo análisis por parte del juzgado. El magistrado considera que existen indicios suficientes para examinar si dicha compañía fue utilizada como un instrumento para canalizar o facilitar movimientos económicos vinculados a los hechos investigados.

La resolución también alcanza a Alcázar, colaboradora de confianza de Zapatero durante años. El juez sostiene que existen elementos que apuntan a una participación directa en determinadas actuaciones objeto de la causa, motivo por el que ha sido llamada a declarar en calidad de investigada.

¿Por qué investiga la justicia a Zapatero?

El núcleo del procedimiento se encuentra en el denominado caso Plus Ultra, una investigación que busca determinar si el expresidente utilizó su influencia política para favorecer el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

La compañía recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros, una operación que desde su aprobación generó controversia política y cuestionamientos sobre la viabilidad económica de la empresa. La justicia analiza ahora si existieron contraprestaciones económicas o beneficios particulares a cambio de supuestas gestiones realizadas por el exjefe del Ejecutivo.

Zapatero compareció recientemente ante el juez instructor y rechazó cualquier conducta irregular. Tras su declaración, permaneció en libertad y sin medidas cautelares, pese a que la Fiscalía había solicitado la retirada de su pasaporte.

Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", afirmó el exdirigente socialista, quien insiste en que demostrará su inocencia durante el desarrollo del proceso judicial.

El exprimer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero aparece en la fotografía durante una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. AFP

Primera investigación contra Zapatero

El caso posee una dimensión histórica sin precedentes. Se trata de la primera ocasión en que un presidente o expresidente del Gobierno de España es formalmente investigado por la justicia por presuntos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.

El magistrado instructor sostiene, de forma provisional y dentro de una fase todavía abierta de investigación, que Zapatero habría liderado una estructura organizada destinada a aprovechar relaciones institucionales y políticas para obtener beneficios económicos indebidos. Como ocurre en cualquier procedimiento penal, estas acusaciones deberán ser acreditadas mediante pruebas antes de que pueda establecerse cualquier responsabilidad.

La causa también incorpora una línea de investigación relacionada con un posible fraude fiscal. Durante un registro judicial fueron halladas joyas y relojes valorados en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen patrimonial está siendo examinado por las autoridades. Diversas informaciones publicadas por medios españoles apuntan a que estos bienes habrían sido obsequios de un dirigente saudí, aunque esta versión no ha sido confirmada judicialmente.

Del referente de la izquierda a una crisis reputacional

La investigación supone un golpe significativo para la imagen pública de quien durante años fue considerado una de las figuras más influyentes del socialismo español contemporáneo.

Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011, un periodo marcado por reformas sociales de amplio impacto, entre ellas la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, la ampliación de derechos reproductivos y las iniciativas de memoria histórica.

Su mandato también estuvo condicionado por acontecimientos de enorme trascendencia, como la retirada de las tropas españolas de Irak, el final de la actividad armada de ETA y la gestión de la crisis financiera de 2008, que desembocó en severas políticas de austeridad.

En los últimos años, el expresidente había recuperado protagonismo político como uno de los principales referentes del entorno de Pedro Sánchez, participando activamente en campañas electorales y ejerciendo como figura de apoyo para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La imputación y la ampliación de la investigación a su entorno más cercano abren ahora un escenario de elevada incertidumbre política y jurídica, tanto para el propio Zapatero como para un partido que enfrenta simultáneamente otros procedimientos judiciales que afectan a personas de su círculo político.