¡Esto ya se descontroló! Batalla de 'farmear aura' en Sevilla

Lo que comenzó como una expresión de internet terminó convertido en un espectáculo callejero. Cientos de jóvenes se reunieron este martes en la Plaza de España de Sevilla para participar en una batalla de farmear aura, una tendencia que nació en redes sociales y que ahora está saltando de las pantallas a las calles de todo el mundo.

La convocatoria, difundida a través de TikTok, estaba prevista para las 19:00 horas y llamaba a los jóvenes a participar o simplemente acudir como espectadores. La propuesta incluso anunciaba un premio de 100 euros para el ganador, de acuerdo con información difundida por Onda Cero Sevilla.

Y no, no se trata de una pelea. Aquí no hay golpes, empujones ni insultos. La batalla consiste en plantarse frente al rival y tratar de demostrar quién tiene más aura mediante poses, miradas, movimientos, pasos de baile, gestos exagerados o cualquier recurso capaz de provocar una reacción del público.

Europa Press

La escena de Sevilla dejó claro que la imaginación es parte del juego. Entre los participantes aparecieron disfraces y atuendos improvisados, mientras otros recurrieron a personajes, memes y movimientos reconocibles de internet. Alrededor, decenas de jóvenes grababan con sus teléfonos cada momento.

¿Qué significa realmente 'farmear aura'?

La expresión mezcla dos mundos que la Generación Z conoce perfectamente: los videojuegos y las redes sociales. Farmear viene del inglés to farm y en el lenguaje gamer se utiliza para describir la repetición de acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o puntos.

El aura, en cambio, se convirtió en una especie de puntuación imaginaria relacionada con el carisma, la seguridad, el estilo, la presencia o la capacidad de impresionar a los demás. Así, alguien puede ganar “aura” después de hacer algo particularmente llamativo o perderla después de protagonizar un momento incómodo.

En una batalla, esos puntos no existen realmente. Lo que cuenta es la reacción de quienes están alrededor. Los aplausos, gritos y risas pueden convertirse en el equivalente de una barra de experiencia: mientras mayor sea la respuesta del público, mayor será el aura del participante.

Europa Press

La fórmula recuerda a una mezcla de batalla de baile, meme viviente y espectáculo improvisado. Dos personas se enfrentan, cada una intenta mantener la actitud y superar a la otra, y el público termina funcionando como juez. No existe un reglamento universal y las reglas pueden cambiar de una convocatoria a otra.

De TikTok a las calles de Sevilla

Lo interesante del fenómeno es precisamente ese viaje de ida y vuelta. Primero aparece un gesto, una pose o una situación en internet; después otros usuarios la imitan; finalmente alguien convoca una reunión física para reproducir esa dinámica y, una vez en la calle, todos vuelven a grabarla para convertirla nuevamente en contenido digital.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con las batallas de aura. Sevilla se sumó a una tendencia que ya había aparecido en otras ciudades españolas, entre ellas A Coruña y La Laguna, mientras que en Madrid, Burgos y Zaragoza también se han registrado encuentros similares.

El fenómeno tampoco se limita a España. Las llamadas aura battles se han extendido por distintos países de América Latina, como México, Perú, Argentina y Ecuador.

El origen de las batallas presenciales se sitúa en Brasil. Allí comenzaron a organizarse encuentros en los que jóvenes se enfrentaban de manera simbólica para demostrar quién tenía mayor presencia frente al público. Desde entonces, los videos ayudaron a multiplicar la tendencia y a llevarla a otros países.

Europa Press

¿Y quién decide quién tiene más aura?

Esa es quizá la parte más divertida: no hay una fórmula matemática.

El participante puede llegar disfrazado, bailar, hacer una pose, imitar un meme, utilizar un gesto viral o simplemente caminar con toda la seguridad posible. La creatividad y la reacción de quienes observan son fundamentales. En algunas batallas existen árbitros o personas encargadas de decidir; en otras, el público prácticamente determina al vencedor con sus gritos y aplausos.

La tendencia incluso aprovecha referencias que solo tienen sentido dentro del ecosistema de internet. Movimientos como el conocido six seven, celebraciones deportivas, memes y gestos popularizados por TikTok pueden convertirse en armas para sumar puntos imaginarios.

Europa Press

Y ahí está la paradoja: una tendencia nacida para internet está consiguiendo que cientos de jóvenes se desconecten momentáneamente de la pantalla para encontrarse físicamente con otras personas. En Sevilla, la red social sirvió como punto de partida para llenar un espacio público de jóvenes, disfraces, música, teléfonos y competencias improvisadas.

Más que una competencia deportiva, farmear aura funciona como un nuevo código social. Los jóvenes que participan saben qué gesto significa algo, qué meme reconocer, cuándo una pose “suma” y cuándo alguien acaba de perder toda su aura.

Y mientras unos intentan entender qué está pasando, otros ya están grabando el siguiente video. Porque, al final, la batalla no termina cuando alguien gana: termina cuando el video llega otra vez a TikTok. Qué descontrol.