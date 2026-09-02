Rusia intentó un ataque con drones en Alemania; cierran el consulado en Bonn

El gobierno alemán dijo que llegó a la conclusión de que Rusia fue responsable del intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado y ordenó una serie de medidas en respuesta, incluido el cierre de un consulado y un centro cultural ruso en Berlín.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que los informes de inteligencia indican que los individuos implicados en el ataque actuaban en nombre de agencias estatales rusas.

En conjunto, las investigaciones policiales, los patrones de los delitos y los hallazgos de inteligencia establecen la responsabilidad rusa en el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig”, afirmó.

El anuncio se produjo en un momento político delicado en Alemania, con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que ha pedido estrechar los lazos con Moscú.

Foto: Reuters.

“Alemania se defenderá”

El estado federado alemán oriental de Sajonia-Anhalt celebra elecciones el 6 de septiembre. La AfD goza de una sólida ventaja en las encuestas, con un 40% frente al 23% de los democristianos conservadores.

Alemania se ha visto afectada por una serie de incidentes que han llevado a las autoridades a considerar cómo proteger mejor las infraestructuras contra lo que los funcionarios describen como una creciente amenaza de los ciberataques y los ataques híbridos.

La red eléctrica del estado de Brandeburgo fue blanco de un sabotaje el martes después de que artefactos incendiarios sin explotar dañaran las líneas eléctricas, declaró el ministro del Interior del estado, sin descartar la posibilidad de que potencias extranjeras estuvieran detrás.

Junto a Dobrindt, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, afirmó que Alemania no considera Leipzig un incidente aislado.

Wadephul afirmó que la respuesta de Alemania incluiría el cierre del consulado general de Rusia en Bonn y la rescisión de su acuerdo con el centro Casa Rusa en Berlín.

Alemania sigue siendo segura y se defenderá de los adversarios que buscan generar inseguridad”, declaró Wadephul.

“No permitiremos que los ataques de Rusia nos dividan ni nos intimiden en nuestra cohesión social”.

Rusia amenaza con responder

El embajador de Rusia en Alemania fue convocado el martes y un fotógrafo de Reuters lo vio entrando en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín.

En respuesta al anuncio de Alemania, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, declaró que Moscú respondería a lo que calificó de “acción antirrusa” por parte de Berlín, según informó la agencia de noticias Interfax. No ofreció más detalles.

La embajada rusa en Berlín ya había desestimado esas acusaciones calificándolas de “provocación fabricada” y de “una nueva ola de histeria antirrusa en Alemania”.

Con información de Reuters.

*mcam