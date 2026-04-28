Carlos III advierte que la alianza Reino Unido-EU debe renovarse

El rey Carlos III del Reino Unido pronunció un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en el que subrayó que la relación transatlántica no puede sostenerse únicamente en los logros del pasado.

El monarca británico insistió en que Londres y Washington deben adaptarse a los desafíos globales actuales, en un contexto marcado por tensiones derivadas de la guerra con Irán y otros asuntos internacionales.

El rey Carlos III pronunció un discurso en el Congreso estadounidense sobre la importancia de fortalecer la relación Reino Unido-Estados Unidos. AFP

"Los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación los soporte por sí sola (...) nuestra alianza no puede sustentarse en logros pasados", afirmó

Carlos III señaló que los retos que enfrentan las naciones democráticas son demasiado grandes para que una sola nación los afronte en solitario y señaló que ambos países a defender los valores que históricamente han compartido y que han sido la base de su cooperación.

Condena a la violencia política

El monarca también condenó la violencia política, en referencia a un reciente intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante una cena de gala.

“Permítanme decir con firme determinación: este tipo de actos violentos nunca tendrán éxito”, expresó ante los legisladores estadounidenses.

El rey Carlos III pronunció un discurso en el Congreso estadounidense sobre la importancia de fortalecer la relación Reino Unido-Estados Unidos. AFP

Carlos III aseguró que las democracias deben mantenerse unidas para proteger a sus ciudadanos frente a amenazas de este tipo.

En su intervención, el rey británico hizo un llamado al Congreso estadounidense para reforzar el apoyo a Ucrania en medio de la guerra que atraviesa el país.