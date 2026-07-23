Broma con gas pimienta deja 22 alumnos intoxicados, algunos de gravedad

Las clases en el Institución Educativa San Vicente Ferrer se vieron interrumpidas tras broma que obligó a la evacuación total del plantel. Un estudiante manipuló una botella de gas pimienta, lo que provocó la intoxicación de varios alumnos y el colapso temporal del hospital municipal.

De acuerdo con la Alcaldía de San Vicente Ferrer, el hecho ocurrió durante la mañana y afectó inicialmente a 18 estudiantes, quienes presentaron síntomas de tos seca, vómito y dificultades respiratorias. Todos fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó una inspección en el colegio para identificar el origen de la sustancia. El comandante de la unidad, sargento Jorge Alexander Gallego Arias, relató que al llegar encontraron a varios jóvenes sentados, algunos vomitando y otros con problemas respiratorios, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo de traslado.

La cifra de afectados aumentó con el paso de las horas. El director del hospital municipal, Jhon Jaime Ramírez, informó que recibieron 22 estudiantes en total. Aunque algunos presentaron deficiencia respiratoria, ninguno de los casos fue de gravedad.

“El hospital colapsó. Nuestro hospital de primer nivel colapsa”, resumió el comandante Gallego Arias, al explicar que la llegada masiva de pacientes saturó el servicio de urgencias.

Los equipos médicos aplicaron procedimientos de descontaminación, incluyendo baños para retirar residuos químicos, y mantuvieron a varios estudiantes en observación.

El rector del colegio, Rodrigo Anselmo Acevedo, señaló que se activó la ruta de atención llamando a bomberos y Defensa Civil, y que se convocará a padres y estudiantes presuntamente involucrados para esclarecer lo ocurrido. Además, se revisan las cámaras de seguridad para determinar la secuencia exacta de los hechos.

Qué provoca el gas pimienta

La inhalación de gas pimienta suele causar:

Irritación de ojos, piel y mucosas.

Tos y dificultad para respirar.

Dolor abdominal y vómito.

Lagrimeo y enrojecimiento ocular.

Los síntomas suelen durar entre 20 y 60 minutos, aunque pueden agravarse en personas asmáticas o en espacios cerrados.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades de salud recomiendan:

Retirar la ropa contaminada.

Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.

Enjuagar los ojos durante al menos 10 minutos con agua a temperatura ambiente.