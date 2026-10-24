Investigan a 4 hombres ligados a red de metanfetaminas mexicanas en Reino Unido

Cuatro hombres fueron acusados en Reino Unido por su presunta participación en una conspiración para producir metanfetamina, como parte de una investigación encabezada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).

Los señalados deberán comparecer ante tribunales este sábado. Tres de ellos serán presentados ante el Tribunal de Magistrados de Teesside, mientras que el cuarto acudirá a una audiencia en Birmingham.

Los acusados son Kenneth Burton, Paul Harkness Mawby y Anthony Devine, de 34 años, así como Mohammed Khan, de 36. Todos enfrentan cargos relacionados con una presunta conspiración para fabricar metanfetamina, considerada una droga de clase A bajo la legislación británica.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro hombres presuntamente formaban parte de un grupo delictivo dedicado a producir metanfetamina en un laboratorio ubicado en una zona agrícola aislada, cerca de Furnace End, en el condado de Warwickshire.

El caso forma parte de una investigación más amplia en la que cinco ciudadanos mexicanos fueron acusados el mes pasado por su presunta relación con las mismas actividades.

El jueves 22 de octubre, agentes de la NCA detuvieron a los cuatro sospechosos y realizaron varios registros en Birmingham y en localidades del noreste de Inglaterra.

El operativo contó con el apoyo de la Policía de Cleveland y la Policía de West Midlands, además de la colaboración de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).