Brasil anuncia acuerdo con Estados Unidos para combatir crimen organizado

Brasil anunció este viernes un acuerdo con Estados Unidos para intensificar el intercambio de información en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en el tráfico de armas y drogas.

El ministro de Finanzas, Dario Durigan, calificó la iniciativa como “un primer paso relevante” en la cooperación bilateral, tras la reunión de octubre entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

El pacto surge en medio del debate sobre la posible designación de las facciones Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas, una clasificación rechazada por el gobierno brasileño.

La nueva estrategia permitirá a las autoridades aduaneras de ambos países compartir datos para detectar armas y drogas en contenedores que viajan desde Estados Unidos hacia Brasil. En el último año, Brasil decomisó más de media tonelada de armamento proveniente de ese país y, en los primeros tres meses de este año, incautó más de una tonelada de drogas sintéticas y hachís, según Robinson Sakiyama, secretario de la agencia aduanera.

Brasil y Estados Unidos anunciaron cooperación para frenar tráfico de armas y drogas en la región AFP

Durigan presentó el acuerdo tras reunirse con funcionarios de la embajada estadounidense en Brasilia, aclarando que el tema de la clasificación de grupos criminales como terroristas no fue tratado. Sakiyama subrayó que la cooperación debe darse “respetando la soberanía de los dos países”.

El anuncio coincide con la iniciativa “Escudo de las Américas”, lanzada por Washington para reforzar la lucha regional contra el crimen organizado, la migración ilegal y la injerencia externa. Lula y otros mandatarios progresistas de la región se ausentaron del acto de lanzamiento, reflejando la relación aún distante entre Brasilia y Washington.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, ya había expresado a su homólogo estadounidense Marco Rubio la oposición de Brasil a la etiqueta de terrorismo para las facciones criminales. Por su parte, el Departamento de Estado señaló que no anticipa designaciones, aunque mantiene su compromiso de actuar contra grupos extranjeros vinculados a actividades terroristas.

Con información de AFP.