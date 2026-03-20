Borran día de César Chávez tras denuncias; caso Dolores Huerta

El gobernador de California Gavin Newsom respaldó una propuesta para cambiar el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas.

Esto, luego de las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y de la cofundadora del sindicato United Farm Workers of America, Dolores Huerta, hace décadas.

En tanto, la alcaldía de Los Ángeles decretó que a partir de ahora el último lunes de marzo será el Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad, según Los Angeles Times.

“El movimiento de los trabajadores agrícolas buscaba asegurar los derechos humanos básicos que les eran negados a algunas de las personas que más trabajan en nuestro estado y en todo el país... Su lucha, su esfuerzo y sus victorias me inspiraron, al igual que a una generación de activistas en todo el país”, dijo la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.

A partir del 30 de marzo, y posteriormente cada último lunes de marzo, Los Ángeles celebrará el Día de los Trabajadores Agrícolas.

Antes de este anuncio, el Día de César Chávez se celebraba cada 31 de marzo.