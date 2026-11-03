Binance revela que una entrevista de trabajo falsa permitió a hackers el robo de más de 6 mmdd

Binance reveló que uno de sus empleados, engañado por los piratas informáticos con una entrevista de trabajo falsa, descargó un malware que propició el robo de más de 6 mil millones de dólares en criptomonedas de su plataforma, considerado el golpe más grande en la historia del sector.

La empresa explicó que los atacantes usaron ese acceso y una herramienta interna de inteligencia artificial para tomar el control de las carteras de la plataforma. En su comunicado, Binance cifró la sustracción en 6 mil 300 millones de dólares.

Cómo avanzó el ataque durante cuatro meses

Según la compañía, el primer paso de los hackers ocurrió en junio, cuatro meses antes del robo. Los piratas consiguieron que un ingeniero descargara una versión de Homebrew, un programa de desarrollo muy conocido en el sector, que contenía un virus.

Los equipos de ciberseguridad de Binance detectaron el virus y lo eliminaron. Aun así, los atacantes se hicieron con los datos del ingeniero que lo descargó y de otros colegas de la plataforma.

En septiembre, los piratas se acercaron a otro ingeniero a través de una plataforma de empleo y le ofrecieron una entrevista. El ingeniero descargó un malware con "técnicas sofisticadas", dijo la plataforma.

Ese programa fue clave en el éxito del hackeo, porque permitió a los ciberpiratas establecer conexión con los sistemas internos de la empresa.

El 20 de octubre, los atacantes usaron el acceso que habían obtenido y la herramienta interna de inteligencia artificial para tomar el control del software de otros dos ingenieros. Nueve días después, el 29 de octubre, activaron el código malicioso que puso en marcha el ataque.

Dinero recuperado y respuesta de Pyongyang

Binance aseguró que ya reintegró 98 por ciento de los activos robados con fondos propios. El 2 por ciento restante corresponde a criptomonedas que, por su escasez, son más difíciles de adquirir.

De los fondos robados, unos 2 mil 850 millones de dólares fueron congelados, según Binance, por lo que los atacantes no podrían intercambiarlos por otras monedas.

El FBI vincula el ataque con las autoridades de Corea del Norte. La hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, calificó la acusación de "retórica absurda".

A raíz del ataque, Binance anunció que aumenta su inversión en sistemas de detección basados en inteligencia artificial. También trabaja en la creación de un fondo de investigación en seguridad y en iniciativas específicas con empresas líderes del sector.

Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones diarias. Las noticias del ciberataque hicieron que los precios de la mayoría de estas monedas cayeran de forma abrupta.