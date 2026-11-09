Vivir a cada lado del Muro de Berlín

Una casa en el Este, una banqueta en el Oeste

En la calle Bernauer, una de las escenas más extraordinarias de la Guerra Fría comenzó frente a las ventanas de edificios residenciales. Las viviendas pertenecían a Berlín Oriental, pero la banqueta que corría al pie de sus fachadas estaba en Berlín Occidental.

La frontera no separaba únicamente dos sistemas políticos. Podía atravesar la vida de una familia desde la puerta de su propia casa.

Cuando las autoridades de Alemania Oriental comenzaron a cerrar los pasos entre ambos sectores, el 13 de agosto de 1961, algunos habitantes de Bernauer encontraron una salida desesperada: escapar por las ventanas hacia la calle occidental.

Los bomberos de Berlín Occidental extendieron redes de rescate para recibir a quienes saltaban desde los pisos superiores. Las autoridades orientales terminaron tapiando ventanas y desalojando edificios para impedir nuevas fugas.

La calle se convirtió en uno de los símbolos más visibles de una ciudad dividida, donde unos cuantos metros podían determinar de qué lado de la frontera quedaba una persona.

La historia de Bernauer está documentada por la Fundación del Muro de Berlín y fue reconstruida visualmente por la infografista Cristina Medrano en Tras el muro, la reconciliación, publicada por Excélsior el 8 de noviembre de 2009.¿Por qué se levantó el Muro?

Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación en 1945 y en dos Estados en 1949. Berlín Occidental permaneció rodeado por territorio de Alemania Oriental, con un sistema fronterizo de aproximadamente 155 kilómetros. Alexandro Medrano

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación administradas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, aunque se encontraba dentro de la zona soviética, también fue repartida en cuatro sectores.

Aquella organización militar terminó convirtiéndose en una división política.

En 1949 surgieron dos Estados: la República Federal de Alemania (RFA), en el oeste, y la República Democrática Alemana (RDA), en el este. Berlín Occidental permaneció vinculado a las potencias occidentales, rodeado por territorio de la RDA.

Las diferencias políticas y económicas provocaron que millones de personas abandonaran Alemania Oriental. Berlín era una de las principales vías de salida, porque todavía existían conexiones entre los sectores de la ciudad.

En 1952, la RDA había endurecido los controles sobre su frontera con Alemania Occidental. Sin embargo, el tránsito por Berlín continuaba representando una posibilidad de escape.

La madrugada del 13 de agosto de 1961, las autoridades orientales comenzaron a cerrar los accesos con alambradas, soldados y barreras que después fueron sustituidas y ampliadas con estructuras de concreto.

El sistema fronterizo llegó a extenderse aproximadamente 155 kilómetros alrededor de Berlín Occidental. No era solamente una pared: incluía puestos de vigilancia, obstáculos, patrullajes y zonas de seguridad.

Su trazado también aprovechó estructuras existentes. En Schönholz, por ejemplo, una antigua pared de ladrillo de un predio cuyas viviendas habían sido destruidas durante la Segunda Guerra Mundial quedó incorporada al sistema fronterizo.

El propósito central era detener la salida de habitantes de la RDA. Pero el cierre también alteró la vida de quienes permanecieron en ambos lados.Cómo se vivía a cada lado

El escritor brasileño Rubem Fonseca relató que ocultaba libros bajo su abrigo para llevarlos al profesor Erhard Engler, de la Universidad Humboldt, en Berlín Oriental. La escena es una recreación ilustrada de su testimonio. Alexandro Medrano

La división de Berlín no se experimentaba únicamente frente a los guardias o las barreras de concreto. También aparecía en situaciones tan comunes como visitar a un familiar, conseguir un libro o decidir quién cuidaría a los hijos durante la jornada laboral.

Visitar a la familia

Después de 1961, muchas familias quedaron separadas por una frontera que antes podían atravesar como parte de su vida cotidiana.

Los permisos de visita se convirtieron en una excepción administrada por las autoridades. Uno de los primeros acuerdos importantes llegó en diciembre de 1963, cuando se permitió que residentes de Berlín Occidental visitaran a familiares en el sector oriental durante un periodo limitado de las fiestas navideñas.

El acuerdo, conocido como Passierscheinabkommen, no significó que la frontera estuviera abierta. Las visitas requerían trámites, fechas autorizadas y documentos específicos.

Conseguir libros

El escritor brasileño Rubem Fonseca recuerda en Reminiscencias de Berlín, una crónica publicada por Excélsior en 2009, que escondía libros bajo el abrigo para llevárselos a un profesor de la Universidad Humboldt.

El profesor Erhard Engler, especialista en literatura de lengua portuguesa, tenía dificultades para conseguir obras brasileñas. Algunos envíos postales no llegaban a sus manos porque eran retenidos en la frontera.

El escritor decidió transportarle ejemplares de autores como Clarice Lispector, Graciliano Ramos y Guimarães Rosa. Para evitar que fueran descubiertos durante las revisiones, los acomodaba alrededor del cuerpo y los cubría con un abrigo grueso.

El episodio muestra cómo los controles fronterizos podían alcanzar incluso la circulación de la literatura.

Cuidar a los hijos

La crianza también reflejaba diferencias entre las dos Alemanias.

En la RDA se desarrolló una extensa red de guarderías y servicios de cuidado infantil de jornada completa, vinculada a un modelo que promovía la participación laboral de las mujeres.

En Alemania Occidental, en cambio, predominó durante décadas una organización más orientada al cuidado familiar, con una mayor presencia de servicios de medio día y una expectativa social de que las madres asumieran buena parte de la crianza.

No todas las familias vivían de la misma manera, pero los sistemas institucionales ofrecían posibilidades distintas para combinar el empleo y el cuidado de los hijos.

La Agencia Federal para la Educación Cívica de Alemania documenta estas diferencias históricas en los modelos de educación y atención infantil de ambos territorios.La noche en que se pudo cruzar

El 9 de noviembre de 1989, miles de habitantes de Berlín Oriental acudieron a los controles fronterizos tras el anuncio de nuevas reglas de viaje. Bornholmer Straße fue el primer paso en permitir el cruce masivo hacia el Oeste. Alexandro Medrano

En el otoño de 1989, las manifestaciones contra el régimen de Alemania Oriental crecieron hasta convertirse en un movimiento que las autoridades ya no pudieron contener.

El 4 de noviembre, una multitud se reunió en Alexanderplatz, en Berlín Oriental, para exigir libertades políticas y reformas democráticas. Fue una de las mayores manifestaciones de la historia de la RDA.

Cinco días después, el 9 de noviembre, el portavoz del gobierno oriental, Günter Schabowski, anunció durante una conferencia de prensa nuevas disposiciones para viajar al extranjero.

Cuando le preguntaron cuándo entrarían en vigor, respondió de una manera que hizo pensar que podían aplicarse inmediatamente.

La noticia se difundió rápidamente. Miles de personas comenzaron a congregarse frente a los controles fronterizos.

En Bornholmer Straße, los guardias terminaron permitiendo el paso de la multitud durante aquella noche. Fue el primer cruce fronterizo en abrirse ante la presión ciudadana.

La frontera que durante 28 años había condicionado la vida de millones de personas comenzaba a perder su función.

Al día siguiente, el 10 de noviembre, el escritor brasileño acompañó a Engler y a Christina Vogel en un recorrido que los llevó desde Berlín Oriental hacia el sector occidental, a través de la estación Friedrichstraße.

Ella había nacido en 1961, el mismo año en que se levantó el Muro, y nunca había estado en Berlín Occidental.

El viaje estuvo marcado por la emoción, la incertidumbre y el asombro ante una ciudad que hasta entonces habían conocido desde el otro lado de la frontera.

Cuando el escritor preguntó qué querían hacer, Engler eligió algo aparentemente sencillo: visitar una biblioteca pública.

Después recorrieron bibliotecas occidentales y pudieron consultar libremente sus colecciones. Para alguien que había tenido dificultades para recibir libros, aquella posibilidad tenía un significado especial.La frontera se abrió. Alemania seguía dividida

La apertura del Muro el 9 de noviembre de 1989 no significó la reunificación inmediata. Alemania atravesó un proceso político, económico y jurídico que concluyó el 3 de octubre de 1990, casi once meses después.

Las imágenes de personas abrazándose, cruzando los controles y golpeando el concreto dieron la impresión de que la división alemana había terminado en una sola noche.

Pero la apertura del Muro no significó la desaparición inmediata de los dos Estados.

La RDA continuó existiendo, sus instituciones seguían funcionando y las normas fronterizas no se eliminaron todas al mismo tiempo.

El escritor brasileño lo comprobó personalmente cuando, después de entrar a Berlín Oriental para asistir a una comida, intentó regresar al Oeste por Checkpoint Charlie.

Las autoridades le solicitaron una visa que no llevaba. Fue retenido y conducido ante una oficial de policía, hasta que la intervención de un diplomático brasileño permitió resolver la situación.

El episodio revela una contradicción de aquellos días: las personas celebraban el fin de la división, mientras los procedimientos administrativos todavía respondían a la existencia de dos países.

La reunificación fue un proceso político, económico y jurídico que se desarrolló durante los meses siguientes.

El 24 de diciembre de 1989 terminó la exigencia de visa de entrada para los ciudadanos de Alemania Occidental y los residentes permanentes de Berlín Occidental.

El 18 de marzo de 1990, la RDA celebró sus primeras elecciones libres a la Cámara del Pueblo.

El 1 de julio entró en vigor la unión monetaria, económica y social. El marco alemán occidental se convirtió en moneda de la RDA y se suprimieron los controles fronterizos entre ambos Estados.

Finalmente, el 3 de octubre de 1990, Alemania quedó reunificada.

Habían transcurrido casi once meses desde la noche en que comenzaron a abrirse los pasos del Muro.Una diferencia que todavía se puede medir

En marzo de 2026, el 53.5% de los menores de tres años estaba inscrito en servicios de cuidado infantil en los estados orientales, incluido Berlín, frente al 34.1% en los occidentales. La diferencia regional era de 19.4 puntos porcentuales. Alexandro Medrano

La desaparición de una frontera física no eliminó de inmediato las diferencias acumuladas durante décadas.

Cuando el escritor regresó a Berlín en 1993, encontró una ciudad transformada, con nuevas construcciones y una sociedad que todavía intentaba reconocerse después de la reunificación.

En su crónica describe a personas de ambos lados que seguían sintiéndose separadas, aunque el Muro ya no existiera.

Treinta y siete años después de su caída, algunas diferencias entre las regiones orientales y occidentales de Alemania todavía pueden observarse en las estadísticas.

Una de ellas está relacionada con el cuidado infantil, precisamente uno de los ámbitos en los que los dos Estados habían desarrollado modelos distintos.

De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, al 1 de marzo de 2026 estaba inscrito en servicios de cuidado infantil el 53.5% de los menores de tres años en los estados orientales, incluido todo Berlín.

En los estados occidentales, la proporción era de 34.1%.

La diferencia alcanzaba 19.4 puntos porcentuales.

Estas cifras describen una comparación regional actual. No significan que todas las familias orientales u occidentales mantengan los mismos hábitos, ni permiten atribuir por sí solas la diferencia a la antigua división política.

Sin embargo, muestran que el territorio reunificado conserva contrastes que pueden estudiarse a través de las instituciones, los servicios y las decisiones cotidianas.

El Muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Alemania se reunificó el 3 de octubre de 1990.

La frontera física desapareció, pero comprender lo que significó vivir a cada lado sigue siendo una forma de explicar las diferencias que dejó su historia.

Documentación y archivos históricos

Cristina Medrano. Tras el muro, la reconciliación. Excélsior, 8 de noviembre de 2009. Infografía original publicada en las páginas 4 y 5 de Global. La reconstrucción de la calle Bernauer utilizada en esta edición procede de ese trabajo.

Rubem Fonseca. Reminiscencias de Berlín. Excélsior, 9 de noviembre de 2009. Crónica publicada en las páginas 4 y 5 de Global, con autorización de los editores. Texto procedente de La novela murió, Cal y Arena, 2009.

Documentación institucional: Fundación del Muro de Berlín y Memorial de Bernauer Straße; Fundación Casa de la Historia de la República Federal de Alemania (acuerdo de pases de 1963); Gobierno de Berlín (apertura del Muro); Gobierno Federal de Alemania (cronología de la reunificación); Agencia Federal para la Educación Cívica (historia del cuidado infantil en el Este y el Oeste); Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis (estadísticas de cuidado infantil, marzo de 2026).