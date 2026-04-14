Begoña Gómez es imputada por corrupción en investigación judicial en España

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue imputada por varios delitos de corrupción en una resolución judicial publicada el lunes en Madrid, en el marco de una investigación sobre el uso de recursos públicos vinculados a una cátedra universitaria.La imputación de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado agrava la presión sobre Pedro Sánchez y activa críticas del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo

La decisión, firmada por el juez Juan Carlos Peinado el 11 de abril, señala presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida.

Investigación por una cátedra en la Complutense

El caso se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, codirigida por Gómez.

Según la resolución judicial, la cátedra habría sido utilizada para favorecer intereses privados mediante el uso de recursos públicos y contactos personales.

"La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada", escribió el juez en el auto.

Ahora corresponde a los tribunales determinar si Gómez, de 55 años, enfrentará juicio.

Reacciones del Gobierno y la oposición

Gómez, quien se encuentra en China junto a su esposo en una visita oficial, negó cualquier irregularidad.

Por su parte, Pedro Sánchez calificó las acusaciones como un intento de la derecha de socavar su gobierno.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión del presidente.

"No es aceptable tener a un presidente del gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción", afirmó este martes ante diputados y senadores de su partido.

Otros casos que afectan al entorno de Sánchez

El caso de Gómez se suma a otras investigaciones que involucran al entorno del presidente:

David Sánchez, hermano del presidente, fue imputado en una causa separada por presunto tráfico de influencias.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue juzgado este mes por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

Durante su intervención en el Congreso, Feijóo también cuestionó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus declaraciones sobre los jueces.

El líder opositor criticó lo que calificó como “señalamientos” del Gobierno hacia la justicia y responsabilizó directamente a Sánchez de la situación.

"En democracia, a la justicia se la respeta, no se la desprecia", señaló.

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