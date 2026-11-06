Bases demócratas exigen la salida de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer tras las elecciones en EU

Tras el llamado tsunami azul de la elección del martes, los demócratas han lanzado cuatro campañas simultáneas para sustituir a sus actuales dirigentes en el congreso y el senado porque ambos reciben contribuciones que los comprometen a apoyar la ayuda a Israel y las corporaciones, y por su tibieza para enfrentar a Donald Trump.

En dos días, más de 700 mil demócratas han firmado una “Petición contra la candidatura de Jeffries a presidente de la Cámara de Representantes”; otra iniciativa en Change.org lleva decenas de miles de demócratas que responden a “Ya ha sido suficiente”, y exige los cambios de Jeffries en el congreso y de Chuck Schumer en el senado.

Unos 360 legisladores y dirigentes nacionales demócratas han firmado una Carta de Acción Progresiva, que pide en la plataforma Resistbot que los dos dirigentes dejen los cargos.

Un grupo legislativo llamado Presión de Indivisible contra Schumer demanda cambio a la presidencia del próximo senado, con el slogan “No a la coronación de Schumer”.

Los demócratas en esas campañas y otras en redes sociales acusan a Jeffries y Schumer de responder invariablemente a intereses de Israel porque sus campañas fueron financiadas por AIPAC, la organización que da fondos para beneficio de Israel tanto a las campañas de legisladores demócratas como republicanos.

Schumer declaró en febrero de este año, luego de la campaña israelí que devastó Gaza, que una de sus funciones como líder es “luchar por la ayuda a Israel: toda la ayuda que Israel necesita”.

Jeffries y Schumer han votado invariablemente en favor de mantener la ayuda a Israel, pero también, de acuerdo con las campañas en su contra, responden a intereses de corporaciones.

De Jeffries se sabe que, por recibir fondos de la industria de la salud, en votaciones apoya a las empresas y aseguradoras de salud, aun si perjudican a millones de estadunidenses.

Las campañas que demandan el cambio de dirigencias comenzó cuando el miércoles, la mañana siguiente a la elección, algunos periodistas preguntaron a Jeffries si la mayoría demócrata electa en el congreso iniciaría investigaciones para responsabilizar sobre corrupción, abusos del ICE y otros temas.

“El pueblo estadounidense no quiere que ajustemos cuentas. Quiere que consigamos resultados en su beneficio, porque la vida es demasiado cara”, respondió Jeffries, con la misma actitud que le ha caracterizado como presidente de la bancada demócrata en el congreso.