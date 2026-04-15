Autobús cae a un abismo en Ecuador; hay al menos 14 muertos

Catorce personas murieron y al menos 29 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban rodó a un abismo en el sur de Ecuador, informó el Servicio de Seguridad Ecu911.

Un primer balance suministrado por el organismo reportó 11 fallecidos y 20 heridos que fueron trasladados a sanatorios de la ciudad de Cuenca.

Los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país sudamericano.

El año pasado fallecieron 2.000 personas por ese motivo frente al récord de 2.373 de 2023, es decir, un muerto cada cuatro horas, según cifras oficiales.

El siniestro de este miércoles se produjo en el sector de Molleturo, en la provincia andina de Azuay, cuya capital es Cuenca, la tercera ciudad importante de Ecuador.

Al momento la cifra de personas fallecidas en la vía #Cuenca - #Molleturo se incrementa a 14 y a 29 las heridas", señaló el Ecu911 a través de X.

Añadió que "personal de las entidades (de socorro) coordinadas están en el sitio en busca de más personas que habrían perdido la vida".

Sin precisar el número de ocupantes, Ecu911 apuntó que el bus perdió pista, se precipitó a un abismo y finalmente se incendió, por lo que se dificultan las labores de rescate.