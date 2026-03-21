Aumenta la tensión en Oriente Medio: ataques, advertencias y condenas marcan la jornada

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

CONDENAS A ATAQUES ISRAELÍES EN SIRIA

Arabia Saudita, Egipto, Catar, Jordania y Kuwait condenaron los ataques realizados por Israel a campamentos del ejército en el sur de Siria. Un comunicado de la cancillería saudita mencionó una "flagrante agresión israelí" y denunció una "violación del derecho internacional".

IRANÍES CELEBRAN LA FIESTA DEL FIN DEL AYUNO

Miles de fieles en Irán participaron, a pesar del riesgo de bombardeos, en las oraciones del Aíd al-Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno, una celebración que marca el final del Ramadán, de acuerdo con imágenes divulgadas por la televisión estatal.

IRÁN LANZA ADVERTENCIA A EMIRATOS ÁRABES

Irán advirtió a Emiratos Árabes Unidos (EAU) que no permitan ataques desde su territorio contra las disputadas islas de Abu Musa y Greater Tunb.

En caso de que eso ocurra, alertó Teherán, "las poderosas fuerzas armadas iraníes someterán a Ras al Jaima, en los EAU, a fuertes ataques".

IRÁN DICE QUE AYUDARÁ A BUQUES JAPONESES EN ORMUZ

Irán está dispuesto a ayudar a los buques japoneses a navegar por el estrecho de Ormuz, ruta vital para el suministro mundial de combustible, aseguró el canciller Abás Araqchi a Kyodo News en una entrevista publicada este sábado.

En una llamada telefónica, el funcionario negó que Teherán haya cerrado el paso, al insistir en cambio en que los países que atacan a Irán se enfrentan a restricciones, mientras que a otros se les ofrece asistencia.

No hemos cerrado el estrecho. Está abierto", afirmó y añadió que su país estaba dispuesto a garantizar un paso seguro para Japón, altamente dependiente de las importaciones de crudo desde Oriente Medio.

KUWAIT, BLANCO DE DRONES Y MISILES

El ejército de Kuwait informó el sábado que estaba respondiendo a ataques con drones y misiles.

Si se escuchan explosiones, es el resultado de la interceptación de los ataques hostiles por parte del sistema de defensa antiaérea", escribieron las fuerzas militares en las redes sociales.

ISRAEL ATACA TEHERÁN

El ejército israelí anunció que lanzó el sábado por la mañana ataques contra "objetivos del régimen terrorista" en Teherán, tras informar de varias salvas de misiles iraníes lanzadas en dirección a su territorio.

IRÁN ATACA BASE EN DIEGO GARCÍA, SEGÚN MEDIOS

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Irán lanzó dos misiles balísticos hacia la base estadounidense-británica ubicada en el atolón Diego García, en el océano Índico.

Ninguno de los dos cohetes alcanzó su objetivo, ya que uno sufrió una falla en vuelo y el otro fue interceptado, según el periódico, que cita a funcionarios estadounidenses.

ATAQUE CONTRA BEIRUT

El ejército israelí anunció que lanzó el sábado por la mañana ataques contra Beirut dirigidos contra el movimiento proiraní Hezbolá, luego de ordenar a los habitantes de varios barrios de la periferia sur que evacuaran.

Las fuerzas armadas israelíes "están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbolá en Beirut", indicaron en un breve comunicado.

DRONES INTERCEPTADOS EN ARABIA SAUDITA

Más de 20 drones fueron interceptados y destruidos en el este de Arabia Saudita, afirmó el sábado el Ministerio de Defensa.

UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN ATAQUE ISRAELÍ EN LÍBANO

Una persona murió y dos resultaron heridas la madrugada de este sábado en un "fuerte ataque" israelí contra una vivienda en el distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, anunció la Agencia Nacional de Información (ANI).

EU AUTORIZA LA VENTA Y ENTREGA DE PETRÓLEO

Estados Unidos autorizó el viernes la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo, con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio.

IRÁN DICE CARECER DE EXCEDENTES DE PETRÓLEO

Irán, por su parte, aseguró que no tiene petróleo excedente en alta mar para ofrecer en los mercados internacionales, en referencia a la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al comercio del crudo iraní almacenado en embarcaciones.

Irán básicamente no tiene crudo excedente (...). la declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores", escribió en X el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní.

TRUMP CONTEMPLA REDUCIR OPERACIONES

El presidente Donald Trump indicó que estudia "reducir gradualmente" las acciones militares estadounidenses en Oriente Medio "contra el régimen terrorista iraní".

Unas horas antes, el magnate también descartó un acuerdo de alto al fuego con Teherán. La prensa estadounidense sugiere que Washington está a punto de enviar tropas adicionales, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

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