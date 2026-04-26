Atentados dejan 14 muertos en Colombia

BOGOTÁ.– Un atentado bomba dejó ayer 14 muertos y al menos 38 heridos en el suroeste de Colombia, en medio de una serie de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

“Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad”, dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Imágenes del incidente captaron personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión.

Las autoridades atribuyeron el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

“Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Quiero los mejores soldados para enfrentarlos”, dijo el presidente Gustavo Petro en X.

El izquierdista señaló como responsable a Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El viernes pasado, un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En los dos últimos días se han registrado 26 ataques en esos departamentos, según Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato Miguel Uribe, en junio de 2025.

El delfín de Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.