Tiburón ataca a hombre en playa de Australia; lo reportan grave

Un hombre fue llevado de urgencia al hospital el lunes tras ser atacado por un tiburón en Australia Occidental, informaron el gobierno del estado y el servicio local de ambulancias.

Las autoridades indicaron que recibieron un informe de "incidente con tiburón" a las 09H45 locales (01H45 GMT) en la playa de Glenfield, unos 400 kilómetros al norte de Perth.

La víctima es un hombre de alrededor de 50 años.

Las autoridades recomendaron a los pobladores "tomar precauciones adicionales" en la playa.

Científicos australianos creen que la creciente afluencia de personas en las aguas y el calentamiento de los océanos alteran los patrones migratorios de los tiburones, lo que podría contribuir a un aumento de los ataques.

Ha habido cerca de 1,300 ataques de tiburones alrededor de Australia desde 1791, de los cuales 260 resultaron en muertes, según una base de datos de encuentros de tiburones con humanos.