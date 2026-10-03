Aspirante a la presidencia de Austria promete devolver a México el penacho de Moctezuma| VIDEO

El economista y activista político Günther Fehlinger-Jahn, quien busca postularse a la presidencia de Austria en las elecciones de 2028, prometió trabajar para que el llamado penacho de Moctezuma regrese a México si gana los comicios.

"El penacho volverá a México", afirmó Fehlinger-Jahn en un video publicado en su cuenta de X.

Como presidente de Austria, devolveré el penacho a México", añadió en la misma publicación, acompañada de una foto de la pieza y una selfie suya frente a ella.

La pieza fue registrada como "sombrero morisco" en un inventario de 1596. Especial.

A través de sus redes sociales, Fehlinger-Jahn aseguró que buscaría una ruta "responsable" para el retorno del tocado de plumas mexica, con la participación de museos, especialistas y autoridades de ambos países. Hasta ahora no ha precisado si se trataría de una restitución definitiva, un préstamo de largo plazo o algún otro mecanismo.

El penacho permanece en Viena hace siglos

La pieza, actualmente exhibida en el Weltmuseum Wien, cuenta con versiones históricas no comprobadas sobre su llegada a Austria. Una hipótesis la vincula con los envíos que autoridades de la Villa Rica de la Vera Cruz hicieron al emperador Carlos V en 1519, junto con oro, joyas y textiles, aunque no existe certeza de que el objeto viajara en ese cargamento.

Otra versión sostiene que Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés durante sus primeros contactos, y que Cortés lo envió después a Carlos I, de la casa de Habsburgo, lo que explicaría su permanencia en territorio austriaco.

La primera referencia documentada data de 1596, cuando el objeto fue registrado como "sombrero morisco" en el inventario del Castillo de Ambras, propiedad del archiduque Fernando II de Tirol. La pieza permaneció allí hasta 1703, cuando se perdió su rastro, y volvió a documentarse en 1806 en el Palacio del Belvedere Bajo.

En 1878, Ferdinand Von Hochstetter la encontró deteriorada en Ambras y la sometió a restauración, tras lo cual quedó bajo administración estatal austriaca. En 1908, el Congreso Internacional de Americanistas la nombró "corona de plumas", aunque especialistas cuestionaron esa denominación y su asociación directa con Moctezuma, y la identificaron como un quetzalapanecáyotl, distinto de la diadema de oro que usaban los gobernantes mexicas.

México inició gestiones formales para su devolución en 1991, pero Austria ha rechazado desde entonces el traslado al argumentar la fragilidad de la pieza.

Fehlinger-Jahn ya propuso integrar a México a Europa

El economista austriaco también propuso en septiembre que México y Canadá se integren a un bloque euroatlántico ampliado, denominado "EU50", que contemplaría la adopción del euro, el ingreso al espacio Schengen y un esquema de libre comercio con la Unión Europea.

La propuesta surgió después de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, invitara a Canadá a convertirse en el primer "miembro asociado" del bloque, un estatus que no equivale a una membresía plena y cuyas condiciones aún no están definidas.

Fehlinger-Jahn concluyó sus estudios en 1998 y se trasladó a Bruselas, donde vivió y trabajó durante 21 años, con actividades en Albania, Ucrania, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro y Bélgica. Regresó a Austria en septiembre de 2020 y actualmente forma parte del Comité de Aprobación de Inversiones de la Agencia de Innovación de Macedonia del Norte.