#SanarAMéxico. Por una #NuevaRepública

El expresidente López Obrador reapareció el pasado 1 de octubre, con la intención de presentar su nuevo libro, titulado Pueblo, el cual está dedicado a la presidenta Sheinbaum. En un extenso mensaje videograbado dio su respaldo a la mandataria, dijo que es “la mejor Presidenta del mundo” y subrayó no ser el “jefe máximo, ni poder tras el trono”. ¿Será que como de costumbre dice algo diferente a lo que piensa? ¿Cómo creerle a aquél que en campaña promovió la República del amor, pero que, ya en el poder, encumbró la República del odio? ¿Cómo confiar en aquel que siempre dijo que lo “dieran por muerto”, para ser candidato presidencial en tres ocasiones? ¿Salió a promover a la Presidenta en su segundo año de gobierno, o a recordarle a sus seguidores que él es quien verdaderamente importa?

Como de costumbre, arremetió contra las administraciones pasadas, contra las redes digitales que, a su entender, “ya no son benditas” como antes lo eran, pues se encuentran muy controladas “por la oposición”, dijo. Además, acusó a casi todos los embajadores de Estados Unidos de haber sido “metiches y presionar” en asuntos soberanos. Por último, se fue contra varios comunicadores, a quienes calificó de “achichincles” y “voceros de la derecha”. A Carmen Aristegui la acusó explícitamente de “engañar a la gente” y le exigió “quitarse la máscara”, también cargó contra Loret, Ciro y López-Doriga, a quienes atacó de manipulación e incluso catalogó el contexto político-mediático actual de “neofascismo”.

Lo cierto es que el expresidente sale a anunciar su “nuevo” libro en un escenario que cada día se le enrarece más. ¿Será que empieza a delinear su propia estrategia frente al creciente “cerco” que se construye a su entorno cercano?

Por un lado, la ubicación de Amílcar Olán en Suiza, por parte de TV Azteca, y su inmediata desaparición. ¿Por qué el prolífico “socio” de Andy está a salto de mata? ¿Será porque lo persigue la justicia? ¿O será que huye de alguien que quiere ajusticiarlo? En cualquier caso, detrás de esa huida en exabrupto hay un rompimiento de dimensiones incalculables.

El cerco se desarrolla en torno al hijo del expresidente. No sorprende que, en este contexto, surjan nuevos nombres en torno al hijo del exmandatario. El llamado “nuevo Amílcar” de Andy, Mario Mabarak –al igual que personajes como Daniel Asaf– son nombres que han sonado intempestivamente en el escenario mediático. ¿Quién impulsa este golpeteo? ¿Son agencias extranjeras? ¿Son elementos del propio gobierno cuatroteísta? Lo cierto es que no han escatimado en recursos políticos. Resultaría ingenuo pensar que es mera coincidencia la publicación del New York Times en la que se publique que “dos agencias de seguridad estadunidenses examinan acusaciones contra López Beltrán, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible”.

Aunque jamás gozó de una cercanía importante con el tabasqueño, sería equivocado omitir los recientes señalamientos contra Carlos Torres (exesposo) de Marina del Pilar, como parte del creciente escenario de desprestigio que vive el originario de Macuspana. Las acusaciones contra su antigua pareja, como presunto facilitador político del grupo delictivo, Los Rusos, se circunscriben en una narrativa que ha mellado el prestigio de quien, durante el sexenio anterior, tuvo el control absoluto en Morena y contra el que pesan cada día más los recuerdos de el Culiacanazo o el saludo a la mamá de Guzmán Loera.

¿Será que somos espectadores de un doble juego en el que, por un lado, Sheinbaum anuncia su apoyo incondicional a AMLO en público, pero tras bambalinas alinea a todos (como siempre debió ser) en torno a la “banda presidencial”? ¿Habrá un encontronazo mayor en los próximos días? ¿Qué se prepara en Palacio Nacional? Por lo pronto, es probable que el video de AMLO sea para preparar su reaparición en público. ¿Lo veremos nuevamente en las calles? ¿Será que el caudillo tome nuevamente rumbo para recuperar las plazas populares? ¿Cómo defenderá su legado, frente a ese cerco que se aprecia en un crecimiento acelerado?

Ya veremos qué ocurre en los próximos días. No obstante, de entre todos los cuestionamientos, la pregunta más importante es, si acaso, ese pequeño personaje que un día pensó que podía apropiarse del país, ¿hoy se encontrará con un “pueblo” (como el título de su libro) que despierta apresuradamente y tal vez, ya no lo quiere como antes?