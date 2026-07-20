Trump advierte: Irán pagará "muchas veces" por la muerte de soldados de EU

La escalada del conflicto en Oriente Medio alcanzó un nuevo nivel este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una severa advertencia contra Irán, reafirmara su respaldo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el gobierno iraní respondiera asegurando que enfrenta una "guerra a gran escala" contra Washington.

Las declaraciones se producen mientras aumentan los enfrentamientos militares, continúan los bombardeos en territorio iraní y persisten las tensiones diplomáticas que involucran a varios países de la región.

El mandatario estadounidense endureció su discurso después de que Washington confirmara nuevas bajas militares durante el fin de semana.

A través de Truth Social, Trump aseguró:

¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces más!"

El presidente añadió que "Esta orden ha sido transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes de las Fuerzas Armadas", dejando en claro que la respuesta militar será inmediata ante cualquier nuevo ataque contra personal estadounidense.

La Casa Blanca informó que Trump viajará este martes a una base militar en Delaware para recibir los cuerpos de los soldados fallecidos.

Según autoridades estadounidenses, dos militares murieron durante ataques atribuidos a Irán contra una base en Jordania, otro falleció en Irak mientras destruía municiones enemigas y un elemento permanece desaparecido.

Trump descarta cualquier arresto de Netanyahu

En medio de la crisis regional, Trump también salió en defensa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señalara que analiza si existe base legal para ordenar su detención cuando visite la ciudad para participar en la Asamblea General de la ONU.

La posibilidad surge después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntas acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Trump rechazó de manera categórica esa posibilidad.

No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", escribió en redes sociales.

El mandatario justificó su postura al señalar que Netanyahu "Está luchando contra la República Islámica de Irán".

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí cuestionó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, al sostener que dicho tribunal no tiene competencia sobre Estados Unidos ni Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AFP

Irán asegura que enfrenta una "guerra a gran escala"

La respuesta de Teherán no tardó en llegar.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país vive una "guerra a gran escala" contra Estados Unidos tras la ampliación de los bombardeos estadounidenses hacia el centro y el este del territorio iraní.

La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala", declaró el mandatario después de la novena noche consecutiva de ataques.

Las autoridades iraníes informaron que los bombardeos dejaron al menos una persona muerta y varios heridos en Tabriz, además de ataques contra instalaciones cercanas a Bushehr, donde opera la única central nuclear en funcionamiento del país, y contra la planta de Darkhovin, aún en construcción.

Mientras Washington sostiene que sus operaciones tienen como objetivo instalaciones militares, Irán acusa a Estados Unidos de atacar zonas civiles e infraestructura estratégica.

Guerra se extiende por Oriente Medio

El conflicto ha ampliado su alcance más allá del territorio iraní.

Teherán lanzó nuevos ataques contra Kuwait y Baréin, mientras que los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado bases estadounidenses en Baréin.

Al mismo tiempo, en Jordania volvieron a activarse las sirenas antiaéreas y los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un cerco sobre puertos sauditas.

Las autoridades iraníes sostienen que mantienen abiertos canales diplomáticos mediante mediadores internacionales.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró que "El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días", mientras el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, prepara una visita a Pakistán, país que participa como mediador junto con Catar y Omán.

Estrecho de Ormuz vuelve a elevar la preocupación

Otro de los focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

Irán reiteró este lunes que está dispuesto a "tomar las medidas necesarias" para proteger su soberanía y evitar que esa vía marítima sea utilizada para "amenazar la seguridad y los intereses" del país.

El bloqueo mantiene presionados los mercados internacionales y el precio del petróleo Brent ronda los 88 dólares por barril.

Además, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó ataques contra dos embarcaciones en el Golfo, uno frente a Emiratos Árabes Unidos y otro frente a Omán.

Ante este escenario, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado a la comunidad internacional para colaborar con Washington y "proteger el transporte marítimo" en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.