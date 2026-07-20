EU revoca la ciudadanía a seis mexicanos por ocultar delitos graves

El gobierno de Estados Unidos revocó este lunes la ciudadanía a seis individuos de origen mexicano tras descubrir que mintieron bajo juramento durante sus entrevistas de naturalización. Las autoridades migratorias confirmaron que los implicados ocultaron antecedentes penales graves para obtener la nacionalidad estadunidense de forma fraudulenta.

Este proceso, conocido como "desnaturalización", se aplica cuando un individuo obtiene la ciudadanía mediante fraude o tergiversación de hechos materiales, demostrando que Estados Unidos mantiene una política de tolerancia cero frente a los engaños en sus procesos migratorios.

¿Quiénes son los 6 mexicanos que perdieron la ciudadanía estadunidense?

Las investigaciones revelaron historiales que van desde el robo y la suplantación de identidad, hasta el narcotráfico y el abuso sexual. Estos son los casos detallados por las autoridades:

Urbano Vázquez Ortega

El hombre de 53 años ocultó haber agredido sexualmente a menores mientras ejercía como sacerdote en una iglesia de Washington entre los años 2015 y 2017.

García Cardiel

El hombre de 60 años solicitó la naturalización en 2011 afirmando no tener delitos. Sin embargo, en 2022 un jurado de Utah lo condenó por 19 cargos de abuso sexual agravado contra un menor, delitos cometidos en 2007.

Francisco Montaño

Inició su proceso en 1997 ocultando que estaba acusado de abuso. Más tarde fue declarado culpable en Texas por dos cargos de agresión sexual agravada y cuatro por indecencia con un menor.

Omar Cantú Montalvo

El sujeto de 44 años mintió tanto en su solicitud como en su entrevista. En la realidad, se había declarado culpable en 2005 por conspiración para poseer y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína.

Antonio Alcántara Ruíz

Suplantó una identidad. Compró documentos a otro ciudadano mexicano para obtener una tarjeta de residente permanente (Green Card) con su propia foto y huellas dactilares, la cual usó como base para naturalizarse.

Ceflo Luviano Mojica

Negó tener antecedentes penales a pesar de contar con un historial por portación de arma de fuego oculta y robo mayor, delito por el que cumplió 30 días de prisión en 1998.

¿Qué pasa si mientes en la entrevista de naturalización?

Mentir o presentar documentos falsos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no solo deriva en la denegación del trámite, sino que puede resultar en la revocación de la ciudadanía (desnaturalización), incluso décadas después de haberla obtenido. Además, los infractores se enfrentan a la deportación y a la prohibición permanente de reingresar al país.