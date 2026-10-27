EU realiza nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico; confirman cinco fallecidos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron el fallecimiento de cinco personas luego de perpetrar un nuevo ataque en el Pacífico contra una supuesta narcolacha.

El Comando Sur de Ejército de Estados Unidos compartió imágenes del momento en el que la embarcación de alta velocidad es impactada. De acuerdo con la información compartida en redes sociales, la unidad operaba a lo largo de las rutas establecidas por los cárteles para transportar drogas al territorio estadounidense.

Trabajos de inteligencia ya tenían detectada la actividad de la embarcación, por lo que se llevó a cabo la operación para destruirla.

Southcom no detalló a qué organización criminal pertenecía el barco ni el origen de las personas que fallecieron en el ataque.