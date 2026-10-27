Cuba y Estados Unidos protagonizan enfrentamiento en la ONU durante debate sobre el embargo

Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un intercambio de acusaciones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el debate sobre la resolución que solicita terminar con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla.

El incidente ocurrió cuando el representante estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, pidió a los Estados miembros votar en contra del proyecto de resolución. Durante su intervención, acusó al gobierno cubano de confiscar bienes de los trabajadores y presentó imágenes y datos sobre presuntas propiedades y artículos de lujo de integrantes de la dirigencia, al argumentar que los recursos destinados a la población habían sido desviados.

En respuesta, la delegación cubana se puso de pie e interrumpió el discurso mediante una moción de orden sustentada en el artículo 71 del reglamento de la Asamblea General. La representación de la isla solicitó a la presidencia llamar al orden al diplomático estadounidense, al considerar que sus declaraciones contenían falsedades y constituían una ofensa para el país.

Bruno Rodríguez responde al representante estadounidense

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, intervino para cuestionar el desempeño diplomático de Waltz y le pidió conocer las normas de procedimiento de la Asamblea General antes de formular acusaciones contra el gobierno de Cuba.

El intercambio se produjo en medio de las diferencias entre ambos países sobre la política estadounidense hacia la isla y las acusaciones relacionadas con las presiones diplomáticas ejercidas antes de la votación.

Waltz, por su parte, rechazó que Washington amenace a otros países con represalias por su postura ante la resolución. Durante su discurso, afirmó que las autoridades cubanas eran quienes advertían sobre posibles consecuencias para los Estados que votaran en contra del proyecto.

La ONU debate nuevamente el embargo

La Asamblea General examina la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. La votación está prevista para este miércoles 28 de octubre.

El gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses afectan su economía, el abastecimiento y las relaciones comerciales con otros países.

También denuncia el endurecimiento de las restricciones energéticas y la aplicación de sanciones secundarias contra empresas y entidades extranjeras que mantienen vínculos comerciales o inversiones en la isla.

Estados Unidos defiende su oposición a la resolución y cuestiona la gestión del gobierno cubano, al que responsabiliza de problemas económicos y de la distribución de recursos.