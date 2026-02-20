Análisis: Impacto severo a la corona británica tras detención de Andrés

La detención del expríncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II y hermano del rey Carlos III abrió un episodio inédito para la monarquía británica, afirmó desde Londres, el internacionalista Kiev Ariza.

Hay reacciones de inquietud, sobre todo por los problemas asociados a estos procesos”, explicó Ariza en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio.

El también profesor de mercados emergentes subrayó que la investigación apenas inicia y se trata de un procedimiento que podría prolongarse durante meses, debido a la necesidad de recabar evidencia y desahogar diligencias como cateos y revisiones en los lugares vinculados al implicado.

El caso toca las fibras más sensibles de la familia real al ser el hermano del rey, lo que coloca a la monarquía en una situación particularmente delicada, sobre todo en momentos en que busca fortalecer y renovar su imagen pública.

“Ofrece un panorama sombrío ante las ganas de la realeza británica de tratar de promover y renovar su imagen popular”, sostuvo.

“La justicia británica es un poder independiente en los hechos”

Ariza enfatizó que, más allá del peso político y simbólico del personaje involucrado, el sistema judicial británico se caracteriza por su autonomía.

La justicia británica es un poder no solo independiente en lo formal, realmente independiente en los hechos y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones”, afirmó, al tiempo que recordó que el debido proceso y la presunción de inocencia son pilares fundamentales del sistema.

Sobre el manejo mediático del caso, consideró comprensible que la información se administre con cautela, dadas las implicaciones institucionales. “Es entendible la manera en la que se controle la comunicación”, dijo, y añadió que se trata de “un caso muy mediático que va a dar mucho de qué hablar”, cuya resolución “no se ve a corto plazo”.

El académico también subrayó el carácter excepcional del episodio. “No es nada frecuente”, comentó, al recordar que no existen antecedentes recientes de la detención del hermano de un monarca en funciones en el Reino Unido.

A su juicio, se trata de “un territorio novedoso para la impartición de justicia en ese país”.

Foto: Reuters / Archivo.

Nexos delicados con Epstein

Según un correo electrónico dirigido a Jeffrey Epstein, Andrés remitió “un informe confidencial” sobre posibles inversiones en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein.

*mcam