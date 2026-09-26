Irán insiste en diplomacia tras rechazo de Trump a plan de paz

Irán insistió el domingo en que solo la diplomacia puede resolver su conflicto con Estados Unidos e Israel, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que rechazaba una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los combates.

"Nuestras condiciones son claras, y cualquier medida para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan dichas condiciones", publicó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en las redes sociales. "Solo una solución negociada puede sacarles de este punto muerto".

Irán anunció una propuesta de paz a principios de esta semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, afirmando que había sido transmitida a los estadounidenses a través de mediadores qataríes. Trump declaró el sábado que rechazaba el plan y argumentó que la desesperación impulsa el empeño de los iraníes por alcanzar un acuerdo sobre esta vía navegable clave.

"Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato porque están saliendo muy mal parados", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

A pesar de las declaraciones públicas de Trump, los mediadores que facilitan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no han transmitido oficialmente el rechazo estadounidense al plan, según Araqchi.

"Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan las opiniones definitivas, y tomaremos una decisión basándonos en ellas", publicó Araqchi.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo económico a Irán para presionar a Teherán a fin de que ponga fin a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, que han reducido drásticamente el tráfico marítimo en la zona, a pesar de que Trump afirme repetidamente que Estados Unidos controla la vía navegable.

El Wall Street Journal fue el primero en informar que Trump había rechazado la propuesta iraní, citando a funcionarios estadounidenses anónimos.

Según el diario, Trump se mostraba escéptico en privado respecto a que Irán accediera a sus exigencias y había comunicado a su equipo que consideraba probable una nueva campaña de bombardeos tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense había declarado anteriormente que las conversaciones con Irán a través de mediadores eran "positivas y constructivas".

Impacto económico

Los iraníes también mantuvieron conversaciones con sus rivales sauditas en relación con el estrecho de Ormuz, lo que pone de relieve lo que está en juego en un conflicto que dura ya siete meses y que ha interrumpido el flujo de petróleo a través de una ruta marítima crucial y ha pasado factura a la economía mundial.

Araqchi declaró el viernes a los periodistas en las Naciones Unidas que el acuerdo propuesto daría lugar a una cuenta atrás de siete días para la reapertura del estrecho y a una tregua en los combates regionales.

"Si existe seriedad por parte de Estados Unidos para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya está todo preparado", afirmó Araqchi. Si Estados Unidos aceptara, las partes beligerantes podrían iniciar conversaciones más amplias "sobre temas acordados mutuamente".

Esto podría incluir, potencialmente, debates sobre el programa nuclear iraní. Trump ha afirmado que Teherán no debe adquirir jamás una bomba nuclear, mientras que un alto cargo iraní declaró a Reuters que Irán no mostraría ninguna flexibilidad respecto a su programa nuclear, incluso si Estados Unidos aceptara su acuerdo de paz.