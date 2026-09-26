Alerta sanitaria: Retiran jabón para manos por riesgo de infección

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase II la clasificación del retiro de seis jabones líquidos para manos fabricados por Intercon Chemical Co., tras detectarse una posible contaminación con bacterias de los géneros Pseudomonas y Serratia.

La compañía, con sede en San Luis, Misuri, había iniciado el retiro de forma voluntaria el 29 de junio. La nueva clasificación de la FDA indica que la exposición a los productos puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, aunque considera remota la probabilidad de efectos graves.

Una clasificación Clase II se ubica en un nivel intermedio dentro de la escala de retiros que utiliza la agencia sanitaria estadounidense, por debajo de la Clase I, reservada para productos que representan un riesgo grave o mortal para la salud de los consumidores.

Los seis jabones que deben dejar de usarse

Los productos afectados fueron distribuidos a mayoristas y minoristas de 15 estados, entre ellos California, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Georgia, Washington y Wisconsin.

La lista incluye el Intercon Foaming Hand Soap Pear & Aloe, de 820 mililitros y código UPC 789745002981, así como Clearly Better by Intercon Pear & Aloe, de mil mililitros y UPC 789745002615.

También están comprendidos Summit 150 Foaming Hand Soap, de 850 mililitros y UPC 810080570030, y Vestis Fresh Pear Foaming Hand Soap, de 990 mililitros y UPC 810080570405.

Los dos productos restantes pertenecen a la marca Laura Lynn: el jabón líquido Honey Apple Crisp, de ocho onzas y UPC 086854074305, y una versión espumosa con aroma a pera e hidratantes, de 7.5 onzas. A diferencia de los otros productos, algunos jabones Laura Lynn se vendieron directamente al consumidor en tiendas.

Las autoridades pidieron a quienes tengan alguno de estos productos revisar el nombre, la presentación, el código UPC y la fecha de vencimiento, y suspender su uso de inmediato.

Los jabones de las marcas Intercon, Clearly Better, Summit 150 y Vestis se destinaron principalmente a negocios y espacios públicos, como baños comerciales e instalaciones institucionales, mientras que los productos Laura Lynn llegaron también a establecimientos de venta directa al público.

Los riesgos de las bacterias detectadas en los jabones

La contaminación identificada corresponde a Pseudomonas y Serratia, dos géneros de bacterias que pueden provocar distintos tipos de infección según las circunstancias de exposición.

La bacteria Pseudomonas aeruginosa puede causar infecciones sanguíneas, neumonía e infecciones de las vías urinarias. Por su parte, Serratia marcescens también puede provocar infecciones urinarias, respiratorias y sanguíneas, además de afectar otras partes del organismo.

La FDA señaló que el riesgo puede ser mayor en personas vulnerables o con determinadas condiciones médicas preexistentes. La recomendación es dejar de usar los productos incluidos en el retiro y prestar atención a cualquier síntoma que aparezca tras haber estado expuesto a ellos.

En caso de presentar signos de una posible infección, como fiebre, enrojecimiento o secreciones inusuales, las autoridades sanitarias recomiendan buscar orientación médica de inmediato.