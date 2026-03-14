Retiran FAMOSO suplemento vendido en internet por contener componente del Viagra

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta tras detectar un ingrediente farmacológico no declarado en un suplemento herbal comercializado en internet y tiendas físicas. El hallazgo provocó el retiro del producto del mercado después de que análisis regulatorios confirmaran la presencia de sildenafil, el mismo componente activo utilizado en medicamentos recetados para la disfunción eréctil.

La FDA informó que la empresa Primal Supplements Group inició un retiro voluntario de todos los lotes del suplemento Primal Herbs Volume vendidos durante un periodo específico de 2025.

El organismo regulador señaló que el compuesto no aparecía en la etiqueta del producto, lo que puede representar riesgos para consumidores que desconocen la presencia de este ingrediente.

Suplemento herbal retirado

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el retiro aplica para pedidos del suplemento realizados entre el 2 de julio y el 19 de septiembre de 2025. El producto se comercializaba en envases redondos de 237 gramos con etiqueta verde y estaba disponible principalmente a través de internet.

El análisis de laboratorio realizado por la agencia detectó sildenafil, ingrediente activo presente en medicamentos como Viagra, utilizado para tratar la disfunción eréctil bajo prescripción médica.

Autoridades recordaron que algunos suplementos naturales pueden contener compuestos farmacológicos no declarados. Generada con IA.

El problema, según explicó la autoridad sanitaria, es que el compuesto no estaba declarado en la etiqueta del suplemento. Esto significa que los consumidores podían ingerir una sustancia farmacológica sin saberlo y sin supervisión médica.

La empresa informó que el retiro se realiza de forma voluntaria y pidió a los clientes que suspendan inmediatamente el consumo del producto si lo adquirieron dentro del periodo señalado.

“Nos encargaremos de inmediato y podrá elegir entre un envío de reemplazo gratuito o un crédito completo en la tienda, junto con instrucciones sencillas para la devolución”, señaló la compañía en el comunicado difundido por la agencia sanitaria.

Las personas que hayan comprado el suplemento deben contactar al equipo de atención del fabricante para iniciar el proceso de devolución o recibir instrucciones adicionales.

Riesgos de consumir sildenafil

El sildenafil es un medicamento que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, ya que puede interactuar con otros tratamientos y provocar efectos adversos graves en ciertos pacientes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que el compuesto puede reaccionar con medicamentos que contienen nitratos, como la nitroglicerina, que suelen utilizar personas con enfermedades cardíacas, diabetes, colesterol alto o hipertensión.

Esta interacción puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial, lo que representa un riesgo especialmente alto para pacientes con padecimientos cardiovasculares.

Entre los posibles efectos secundarios asociados al sildenafil se encuentran:

Pérdida repentina y severa de la visión

Visión borrosa

Disminución o pérdida repentina de la audición

Pitido en los oídos

Mareos o aturdimiento

Desmayos

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Erecciones dolorosas o que duran más de cuatro horas

Reacciones alérgicas como hinchazón, urticaria o dificultad para tragar

Las autoridades sanitarias recomendaron buscar atención médica inmediata si se presenta alguno de estos síntomas tras consumir el suplemento.

Además, los consumidores pueden reportar reacciones adversas o problemas de calidad a través del programa MedWatch, el sistema oficial de notificación de eventos adversos de la FDA.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos asociados a algunos suplementos comercializados como productos naturales. Aunque se venden sin receta, las autoridades recuerdan que pueden contener compuestos farmacológicos ocultos que no aparecen en las etiquetas y que podrían afectar la salud de los consumidores.