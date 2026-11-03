Alerta por amenazas de bomba en vuelos europeos; activan operativos en España, Polonia y Bulgaria

Las autoridades aeroportuarias de varios países europeos activaron protocolos de emergencia este martes tras recibir amenazas de bomba en al menos cuatro vuelos comerciales con destino a España, Polonia y Bulgaria, generando inspecciones de seguridad, desvíos de aeronaves y el despliegue de unidades especializadas.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera, donde se activó un comité de crisis tras una alerta recibida en un vuelo de Ryanair procedente de Manchester, Reino Unido.

La aeronave aterrizó con normalidad durante la mañana con 114 pasajeros y siete tripulantes a bordo.

Tras la llegada del avión, se desplegó un amplio operativo integrado por bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y especialistas en desactivación de explosivos.

Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave y sometidos a controles de seguridad, mientras equipos TEDAX trasladados desde Alicante iniciaron una inspección completa del aparato para descartar la presencia de explosivos.

Las autoridades españolas confirmaron que no encontraron ningún artefacto explosivo, por lo que se reactivaron las actividades en la terminal aérea.

Dos vuelos con destino a Varsovia también fueron amenazados

En Polonia se registraron incidentes similares en dos vuelos con destino a Varsovia.

Uno de ellos, operado por la aerolínea LOT y procedente de Londres Heathrow, fue desviado al aeropuerto de Warsaw/Modlin después de que se notificara una amenaza de bomba a bordo.

La aeronave, un Boeing 737 MAX con 181 personas, aterrizó sin incidentes y fue trasladada a una zona especial para ser revisada por equipos de seguridad y especialistas en explosivos.

Las operaciones en el aeropuerto de Warsaw/Modlin fueron suspendidas temporalmente mientras se desarrollaban los procedimientos de inspección.

Un segundo vuelo, operado por SAS y procedente de Copenhague, también recibió una amenaza. En este caso, el avión aterrizó con normalidad en el aeropuerto Chopin de Varsovia y los pasajeros pudieron descender de forma segura mientras las autoridades iniciaban las verificaciones correspondientes.

Bulgaria también investiga amenaza en vuelo procedente de Israel

Las alertas alcanzaron además a Bulgaria, donde un avión procedente de Israel realizó un aterrizaje de emergencia en Sofía después de que las autoridades recibieran una amenaza enviada por correo electrónico.

La aeronave fue trasladada a una zona aislada del aeropuerto para permitir una inspección exhaustiva sin afectar otras operaciones.

Las autoridades búlgaras señalaron que no existían indicios inmediatos de un ataque terrorista, aunque reforzaron las medidas de seguridad en las terminales aéreas.