Tienen alcaldes socialistas las dos ciudades más grandes y pobladas de EU

De Los Ángeles a Nueva York, los socialistas demócratas estadunidenses ahora gobernarán las mayores urbes con las mayores poblaciones y mas comunidades inmigrantes más numerosas en Estados Unidos.

Al ganar Nithya Raman la elección, ahora tendrán Los Ángeles tendrá en unas semanas la primera alcaldesa socialista en la historia de Estados Unidos.

La alcaldesa angelina Raman y el alcalde también socialista neoyorkino, Zohran Mamdani, gobernarán conjuntamente cerca de doce millones y medio de personas; una población que es más grande que la de diez países latinoamericanos.

Ambos son parte de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DAS) y han llegado al poder al priorizar la asequibilidad, o reducir la carestía de la vida y cubrir las necesidades básicas de la población.

Raman, de ascendencia india, ganó la elección del martes, de acuerdo con conteo concluido este viernes, y asumirá el carde alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles cerca del mediodía del 14 de diciembre.

El 37.7 por ciento de la población de Los Ángeles nació en el extranjero; es la ciudad con más mexicanos fuera de la República Mexicana; en Nueva York, el 36.6 por ciento de los residentes nació en el extranjero.

Ambos alcaldes de izquierda ganaron elecciones con plataformas muy similares. Raman propuso construir vivienda que la población realmente pueda pagar y mejorar la respuesta a la falta de vivienda. Mamdani congeló rentas de departamentos sujetos a estabilización

Ramna se compromete a mejorar el transporte público, los servicios básicos y regir una administración capaz de cumplir sus compromisos; Mamdani ordenó autobuses gratuitos y cuidado infantil universal.

La alcaldesa entrante de Los Ángeles propone otorgar vivienda, campamentos a las personas sin hogar, seguridad y mantenimiento para detener el deterioro de los servicios municipales; Mamdani busca identificar y atender todos los aspectos de carestía de la vida.