Alan Greenspan, largo tiempo presidente de la Fed, fallece a los 100 años

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y una de las figuras más influyentes de la economía mundial durante las últimas décadas, murió este lunes a los 100 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó NBC News citando a su esposa, la periodista Andrea Mitchell.

La muerte de Greenspan cierra un capítulo fundamental en la historia económica contemporánea. Durante casi dos décadas, entre 1987 y 2006, dirigió el banco central estadounidense y se convirtió en el rostro de la estabilidad financiera de la mayor economía del mundo. Admirado por algunos como el “Oráculo” o el “Maestro” de la política monetaria, y cuestionado por otros tras la crisis financiera de 2008, su legado sigue siendo objeto de debate entre economistas, académicos y responsables de bancos centrales.

¿Quién fue Alan Greenspan?

Alan Greenspan presidió la Reserva Federal durante 19 años, un periodo excepcionalmente largo en el que trabajó bajo las administraciones de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Su influencia trascendió la política monetaria tradicional. En una época de acelerada globalización, auge tecnológico y expansión de los mercados financieros, Greenspan se convirtió en una referencia para inversionistas, gobiernos y organismos internacionales. Muchos observadores llegaron a considerarlo la segunda persona más poderosa de Estados Unidos después del presidente.

Su gestión estuvo marcada por una decisión que hoy sigue siendo estudiada en facultades de economía: permitir que la expansión económica de los años noventa continuara pese a las advertencias sobre posibles presiones inflacionarias. Greenspan sostuvo que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad permitirían mantener bajo control los precios, una apuesta que terminó impulsando una de las etapas de crecimiento más prolongadas de la historia estadounidense.

Hombre que condujo la economía a través de las crisis

Apenas dos meses después de asumir la presidencia de la Fed, Greenspan enfrentó el desplome bursátil conocido como el “Lunes Negro” de 1987.

Su rápida intervención para proporcionar liquidez al sistema financiero es considerada hasta hoy un caso de estudio sobre cómo contener una crisis de mercado antes de que se transforme en una recesión.

Posteriormente, dirigió la política monetaria durante algunos de los momentos más complejos de finales del siglo XX y principios del XXI: la recesión de 1990-1991, la crisis financiera asiática de 1997, el colapso financiero ruso de 1998, el estallido de la burbuja tecnológica de las puntocom y las consecuencias económicas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La combinación de crecimiento económico, baja inflación y estabilidad financiera convirtió a Greenspan en una figura casi mítica dentro de los mercados. En 2005, durante una reunión de banqueros centrales y economistas en Jackson Hole, algunos expertos llegaron a describirlo como uno de los mejores presidentes de banco central de todos los tiempos.

Alan Greenspan trabajó bajo las administraciones de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush. AFP

Crisis que cambió su legado

Sin embargo, la imagen casi impecable de Greenspan comenzó a deteriorarse tras su salida de la Reserva Federal en enero de 2006.

Cuando la burbuja inmobiliaria que se había desarrollado durante sus últimos años al frente de la Fed estalló y desencadenó la crisis financiera global de 2007-2009, numerosos analistas señalaron sus políticas monetarias y su defensa de una regulación financiera limitada como factores que contribuyeron a la acumulación de riesgos en el sistema.

Las críticas fueron especialmente duras porque Greenspan había defendido durante años la capacidad de los mercados para autorregularse.

En 2008 reconoció públicamente que había cometido un error de cálculo al confiar en que los bancos protegerían sus propios intereses evitando asumir riesgos excesivos.

Aquella admisión marcó un punto de inflexión en la evaluación histórica de su trayectoria. Para algunos economistas, su legado quedó empañado por la crisis. Para otros, la responsabilidad fue compartida entre reguladores, gobiernos, instituciones financieras y participantes del mercado.

Un legado que sigue influyendo en la política monetaria

Pese a la controversia, la influencia intelectual de Greenspan permanece vigente.

El actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha citado en diversas ocasiones la capacidad de Greenspan para interpretar transformaciones estructurales de la economía que los modelos tradicionales no lograban identificar.

Su visión sobre productividad, innovación y dinámica inflacionaria sigue siendo analizada por bancos centrales de todo el mundo. Asimismo, su manejo de la comunicación monetaria dejó una huella peculiar: sus declaraciones deliberadamente ambiguas dieron origen al famoso término “lenguaje de la Fed”, utilizado para describir mensajes cuidadosamente elaborados para evitar reacciones excesivas de los mercados.

De músico de jazz a líder de la Reserva Federal

Nacido en Nueva York el 6 de marzo de 1926, Alan Greenspan tuvo una trayectoria poco convencional para un economista.

Antes de dedicarse a las finanzas estudió música en la Juilliard School y tocó el saxofón y el clarinete en una banda de swing. Más tarde se orientó hacia la economía, disciplina en la que desarrolló una carrera que lo llevaría a convertirse en asesor presidencial y posteriormente en presidente de la Reserva Federal.

También mantuvo una estrecha relación intelectual con la escritora Ayn Rand, una de las principales defensoras del libre mercado en Estados Unidos, cuya influencia se reflejó en buena parte de sus convicciones económicas.