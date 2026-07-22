Latinoamérica busca hacer historia en la Secretaría General de la ONU

La sola mención del presidente Donald Trump de proponer a Gianni Infantino como próximo secretario general de la ONU, genera ruido al proceso interno en Nueva York, que ha entrado en su fase relevante, de cara a suceder a Antonio Guterres a partir del próximo 1 de enero de 2027.

Este jueves, en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, se llevará a cabo un debate titulado “Foro abierto de las Naciones Unidas: El próximo Secretario General”, con la participación de los seis candidatos en la contienda: Michelle Bachelet (expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos), quien es impulsada por México y Brasil; Rebeca Grynspan (exvicepresidenta de Costa Rica) y María Fernanda Espinosa Garcés, diplomática ecuatoriana, ex presidenta de la Asamblea General de la ONU.

También, Rafael Grossi (director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, nominado por Argentina), Carolyn Rodrigues Birkett, ministra de Asuntos Exteriores y representante permanente de Guyana ante las Naciones Unidas, así como Macky Sall (expresidente de Senegal).

Al foro asistirán los representantes de los 193 Estados Miembros, observadores de la Asamblea General y representantes de la sociedad civil.

En este marco, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su actual presidente, el diplomático chino Fu Cong, informó que entre este viernes 24 y el jueves 30 de julio arrancará el proceso de examen de las seis candidaturas presentadas por los Estados Miembros para tener una recomendación oficial en las siguientes semanas a fin de enviarla a la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock para establecer la fecha en la que podría ser votada, antes de que finalice este año.

Relevo en la ONU

La gestión del portugués Antonio Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU concluirá el próximo 31 de diciembre, luego de un periodo que inició en 2016 y se renovó en 2021.

En el actual proceso de selección del secretario general, amparado en el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, de los seis candidatos registrados, cinco son de Latinoamérica y uno de África.

A lo largo de su historia, la ONU ha tenido nueve secretarios generales, la mayoría de ellos originarios de Europa: el noruego, Trygve Lie (primer secretario general de la ONU), nombrado en 1946 y reelecto en 1950; el sueco, Dag Hammarskjöld, nombrado en 1953 y 1957; el austriaco, Kurt Waldheim, también en dos ocasiones, en 1971 y 1976; y el portugués, Antonio Guterres, desde 2016.