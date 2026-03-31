Florida rebautizará el aeropuerto de Palm Beach con el nombre de Trump

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes una ley para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach con el nombre de Donald Trump, sumándose a una creciente lista de edificios, programas e instituciones que llevan el nombre del presidente de Estados Unidos.

La medida forma parte de una serie de decisiones recientes en distintos niveles de gobierno que han incorporado el nombre de Trump a espacios públicos, iniciativas oficiales y proyectos federales.

Renombramiento del aeropuerto y proceso pendiente

La decisión de Florida se produce después de que el estado aprobara el año pasado un plan para donar una propiedad en el centro de Miami destinada a la futura biblioteca presidencial de Trump.

Antes de concretarse el cambio de nombre del aeropuerto, será necesario presentar una solicitud formal ante la Administración Federal de Aviación (FAA), que deberá actualizar diversas bases de datos de navegación y cartas de vuelo, además de realizar el cambio de señalización en las instalaciones.

La semana pasada, el representante Brian Mast presentó una propuesta de ley para modificar el código de tres letras del aeropuerto de PBI a DJT, en referencia a las iniciales del mandatario.

Florida como nuevo centro de operaciones de Trump

Aunque Trump nació en Nueva York, se trasladó a Florida en 2019.

Antes de la mudanza residía en un ático de la Torre Trump, pero desde entonces estableció su residencia principal en su complejo Mar-a-Lago, ubicado en West Palm Beach.

Expansión del nombre Trump en instituciones y programas

El uso del nombre del presidente se ha extendido a múltiples ámbitos en los últimos meses. El Tesoro de Estados Unidos anunció que los billetes llevarán la firma de Trump a partir de este verano boreal, lo que marcará la primera vez que un presidente en ejercicio firma el dinero.

Además, su nombre se incorporó a una clase de buques de guerra de la Armada en planificación, a un programa de visados para extranjeros adinerados, a un sitio web estatal de medicamentos recetados y a cuentas de ahorro federales para niños.

En diciembre, también se añadieron referencias a Trump en instituciones culturales y gubernamentales. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas incorporó su nombre tras cambios en su dirección, mientras que el edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington fue renombrado meses después de que su Gobierno asumiera el control de la organización.

Propuestas adicionales y controversias recientes

A principios de este mes, un comité federal de artes aprobó una moneda conmemorativa de oro con la imagen de Trump, como parte de la serie por el 250º aniversario de Estados Unidos.

En febrero, la Casa Blanca confirmó que Trump planteó levantar el bloqueo a la financiación de un proyecto de túnel bajo el río Hudson en Nueva York a cambio de que el senador demócrata Chuck Schumer respaldara el cambio de nombre del Aeropuerto Washington Dulles y de la estación Penn con su nombre.

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