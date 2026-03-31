Audacia e imaginación de Esipenko ante Nakamura

El GM ruso Andrey Esipenko, de 24 años de edad, ofreció una espléndida demostración de audacia y cálculo en el final de torre y peones que concluyó en tablas ante el GM estadounidense Hikaru Nakamaura, de 38, durante la segunda ronda del Torneo de Candidatos FIDE que finalizó ayer con cuatro empates y sin alterar las posiciones de la clasificación.

La igualada se registró en 51 jugadas de Peón Dama en la que Esipenko desligó dos peones de flanco dama a7 y c6 lo que en teoría representa una debilidad. Cometió una imprecisión en el lance 31 y después trazó un arriesgado plan en el que con rey dinámico y peón libre, sacrificó dos peones, presionó, pero Nakamura con 110 puntos de Elo más salvó con técnica defensiva. El juego duró casi 5 horas.

Dada la cerrada lucha y preparación de los GMs es probable que el vencedor resulte el que alcance 3 victorias 11 tablas.

En la competencia femenina se manifiesta equilibrio agonal. Al igual que en la ronda inaugural se han registrado 4 empates. La favorita Zhu Jiner se vio sorprendida por un sacrificio de Torre de Kateryna Lagno que condujo a las tablas.

Clasificación Ronda 2: 1) Fabiano Caruana, Estados Unidos, (2,795), 1 ½; 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, (2,745), 1 ½; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, (2,741), 1 ½; 4) Wei, Yi, China, (2,754), 1; 5) M. Bluebaum, Alemania, (2,698), 1; 6) H. Nakamura, Estados Unidos, (2,810), ½; 7) A. Giri, Países Bajos, (2,753), ½; 8) Andrey Esipenko, Rusia,( 2,698), ½ punto real.

Emparejamiento R-3: Hoy, martes 31.1) ¡Bluebaum vs. Esipenko!; 2) Praggna vs. Sindárov; 3) Caruana vs. Wei, Yi; 4) Nakamura vs. Giri.

Blancas: Andrey Esipenko, Rusia, 2,698.

Negras: Hikaru Nakamura, EUA, 2,810.

Peón Dama, D02.

R-2, T. de Candidatos FIDE, Pegeia, 30-03-2026.

1.c4 e6 La respuesta más común es Cf3 o d4. Desde el principio los antagonistas buscan cambiar el orden de jugadas con la idea de no descubrir de inmediato la apertura. Con los siguientes lances se esfuma del mapa la Nimzo-India, tan analizada por los GMS. 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Cf3 c5 Una de las ideas de este lance que lucha por el centro es activar la Ta8 por la columna c. 5.cxd5 Cxd5 6.0–0 Ae7 Hay alrededor de 30 partidas magistrales en esta posición. Esipenko y Nakamura se apartan de las líneas conocidas y obligan a pensar al adversario en campos poco explorados por la teoría. 7.d4 cxd4 8.Cxd4 0–0 9.Db3 Cc6 Otra opción es: 9...Db6 10.Axd5 exd5 11.Dxb6 axb6 12.Cc3 Td8+= Si bien se valora posición en equilibrio desde el punto de vista estructural los peones desligados a7 y c6 representan una relativa debilidad, en la fase final, ante sus opuestos a2 y b2. 10.Cxc6 bxc6 Esipenko con microventaja teórica por los peones aislados a7 y c6. 11.e4 Cf6 12.h3 Era posible Tfd1. 12...Aa6 13.Td1 Db6 14.Ae3 Ac5 15.Axc5 Dxc5 16.Dc3 Db6 Naturalmente las negras rechazan la oferta de cambio de damas porque ayudarían a desarrollar el caballo y facilitar la conexión de las torres blancas. 17.Cd2 c5 18.b3 Tad8 19.Cc4 Axc4 20.Dxc4 e5 Un lance con la idea de ganar espacio y la perspectiva de establecer una cabeza de playa en d4. 21.Tac1 Txd1+ 22.Txd1 a5 23.Tc1 Tc8 24.Dc3 Ofensiva sobre los tres peones y una respuesta semejante. Se proyecta la armonía de las piezas de ambos maestros. 24...Dc7 25.h4 Esipenko mantiene una brizna de ventaja. Y no la va soltar durante la partida. Creará presión sobre un adversario que lo supera en más de 100 puntos Elo. 25...h6 Era factible: 25...g6 26.Tc2 h6 27.Af3 Rg7 28.De3 a4 29.bxa4 Da5+= 26.Tc2 g6 27.De3 Dd8! Impide la captura de la debilidad h6 con la amenaza Dd1+ y la captura de la Tc2. Recuerde el apotegma pieza sin apoyo es motivo de combinación. 28.Td2 Db6 29.Af1 Rg7 30.a4 Tc6 31.Tc2?! Un lance impreciso de Esipenko que permite el avance de c4 el intercambio de piezas, la toma del peón central y la desaparición de su pequeña ventaja. 31...c4! 32.Dxb6 Txb6 33.Axc4 Cxe4 Final con características teóricas de empate entre los maestros. Cada uno tiene mayoría en uno de los flancos. 34.Te2 f5 35.f3 Cd6 36.Txe5 Cxc4 37.bxc4 Tb4! Impide el inmediato avance de c5. 38.Txa5 Si 38.c5 Txa4 39.h5 Tc4=. 38...Txc4 Las blancas han creado un peón libre. En este tipo de finales si desaparecieran los peones de flanco de rey las blancas deben avanzar su peón a a6 con la idea de llevar el rey a la casilla a7. 39.Ta7+ Rf6 40.a5 Tc3 41.Rf2 Tc2+ 42.Re3 Tc3+ 43.Re2 Tc2+ 44.Rd3 Esipenko no se resigna a firmar el empate. Decide sacrificar dos peones en función al dinamismo de su rey centralizado. Por encima de la audacia se refleja el dominio de los finales de torre y peones. 44...Tg2 45.Ta6+ Rf7 46.Rd4 Txg3 47.Re5 Txf3 48.Ta7+ Re8 49.a6 Ta3 50.Re6 Rd8 51.Rf6 ½.