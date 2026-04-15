Abren vía para juicio a jefe del Pentágono

Un bloque de congresistas demócratas inició este miércoles formalmente el proceso para iniciar un impeachment contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La representante de Arizona, Yassamin Ansari, anunció su intención de presentar artículos de juicio político contra Hegseth, reveló la cadena estadounidense NBC.

Los 6 artículos, que indican el primer paso para abrir un proceso de impeachment, que señalan a Hegseth, son los siguientes:

Se trata de guerra no autorizada (por el Congreso) la “operación militar limitada” iniciada contra Irán el 28 de febrero de este año, calificada de peligro temerario para los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El segundo artículo señala violaciones de la ley internacional del conflicto armado, principalmente por ataques contra civiles Otro más apunta a negligencia y manejo temerario de información militar sensible El artículo cuarto condena la obstrucción de la supervisión del Congreso de las acciones tomadas por el Departamento de Defensa El quinto subraya su politización y abusos de poder sobre las Fuerzas Armadas El sexto lo acusa de conducta que desprestigia a los Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas.

La conducta de Pete Hegseth cumple con el umbral de delitos graves y faltas, y amerita su destitución inmediata por parte del Congreso”, dijo la representante Ansari en un comunicado.

A su vez, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, y otros congresistas han afirmado que los planes para atacar infraestructura civil en Irán constituyen claros crímenes de guerra, aunque Hegseth ha mantenido su apoyo a los planes del presidente Trump de seguir adelante con su ofensiva a pesar de las acusaciones de que el Ejército estadunidense está violando el derecho internacional.

De acuerdo con el portal de noticias políticas The Hill basado en Washington D.C., la resolución de Ansari también acusa a Hegseth de obstaculizar las responsabilidades de supervisión del Congreso, incluyendo la supuesta retención de información sobre acciones militares en Venezuela e Irán, entre otras operaciones.

Pete Hegseth abusó de su poder, incluyendo señalar y lanzar investigaciones falsas contra funcionarios electos específicos con el propósito expreso de represalia política”, reza el reporte.

El Departamento de Guerra rechazó las acusaciones incluidas en la resolución. El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, critica las acciones del Partido Demócrata, calificando el proceso de farsa.

Se trata de otro demócrata intentando acaparar titulares mientras el Departamento de Guerra logró de manera decisiva y contundente los objetivos del presidente en Irán [...] El secretario Hegseth continuará protegiendo el territorio nacional y proyectando paz mediante la fuerza. Esto es solo otra farsa en un intento de distraer al pueblo estadunidense de los importantes logros que hemos tenido aquí en el Departamento de Guerra”, insistió el funcionario.

Hasta el momento, más de mil 900 personas han muerto a causa de los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, desde que ambos lanzaron su ofensiva contra Teherán el pasado 28 de febrero de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Media Luna Roja Iraní.