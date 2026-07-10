16 niños vivieron encerrados en un cuarto por años; revelan detalles de la “casa del terror” de Ohio

Autoridades estadounidenses rescataron a 16 niños de entre 18 meses y 18 años que permanecían recluidos en una habitación diminuta de apenas 13 metros cuadrados, en una vivienda en ruinas rodeada de desechos humanos y sin acceso a educación, atención médica ni interacción social.

La mayoría de los menores pasaron cerca de cuatro años encerrados en un espacio de 4x4 metros, sin contacto con el exterior y en condiciones sanitarias descritas como “propias del tercer mundo”. Según el Alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain, “a la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante”.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, subrayó la gravedad del caso: “Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes”.

Salud y desarrollo de los menores

Las autoridades confirmaron que siete niños fueron hospitalizados y dos tuvieron que ser trasladados en helicóptero debido a la gravedad de su estado. Algunos no habían desarrollado el habla y no podían decir ni su nombre, lo que evidencia la falta de estimulación y educación.

Los menores no estaban matriculados en escuelas ni registrados ante organismos gubernamentales, lo que los privó de cualquier acceso a servicios básicos y los mantuvo invisibles para el sistema de protección infantil.

Tras la investigación, fueron detenidos los padres Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders, junto con los abuelos Gary Siders Sr. y Christina Siders. Todos enfrentan 17 cargos por poner en peligro a menores.

Los investigadores señalaron que la familia había residido en varios condados de Ohio desde 2008, evitando generar registros médicos o gubernamentales sobre los niños, lo que dificultó el seguimiento de su situación y permitió que el abuso se prolongara durante años.

Una escena de horror prolongado

El relato de los agentes que participaron en el rescate describe un ambiente insalubre, con presencia de bacterias, excrementos y condiciones de hacinamiento extremo. Los menores, privados de interacción social y educación, crecieron en un entorno que limitó su desarrollo físico y emocional.

Los menores permanecerán bajo custodia del Estado mientras se evalúa su recuperación médica y psicológica. El objetivo es garantizar que puedan integrarse a un entorno seguro y recibir la atención que les fue negada durante años.