Gavin Newsom admite que aspira a la Casa Blanca

CALIFORNIA.– El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los rivales demócratas más acérrimos del presidente Donald Trump, afirmó que anunciará después de los comicios legislativos del año que viene si finalmente decide presentar su candidatura a la presidencia en 2028.

En una entrevista a la cadena estadunidense CBS, Newsom reconoció que “estaría mintiendo” si dijera que no tiene la Casa Blanca en mente.

Los demócratas llevan meses intentando encontrar un candidato en condiciones, después de que el presidente Joe Biden esperara hasta julio de 2024 para abandonar su campaña de reelección y designar a Kamala Harris como su sucesora.

Newsom es más próximo al matiz liberal propio de la costa oeste norteamericana, pero cabe recordar que ha ordenado medidas muy agresivas contra la población local, como su iniciativa para vaciar Los Ángeles de campamentos de personas sin hogar.

Además de Harris y Newsom, otros posibles candidatos incluyen al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Por el bando republicano, está el actual vicepresidente JD Vance.

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